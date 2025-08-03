網傳天才10大特質你中幾個？夜貓子、邋遢、健忘竟是高智商表現

你也羨慕電影中那些擁有過人智商、遇到任何難題都可以迎刃而解的天才嗎？大部分的人對天才的印象都是擁有超高的智商，然而事實上除了智商以外，天才之所以能夠比一般人更容易成功，是因為他們還擁有其它許多成功必備的元素。撇開較為負面的社交障礙、語言表達能力不佳等，天才身上往往也具有很多一般人常見的人格特質。



外國YouTuber《The Infographics Show》曾特別整理出十項特徵，一起來看看你符合其中的幾項吧！

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#1 勇於接受不同想法

一般來說我們在討論一件事情時會呈現單向式的思考，會憑著自己過去的經驗與知識，試著找出相對應的資訊，並把其它沒有出現在自己心中的想法排除在外，因此容易發生固執己見的情況；然而，高智商的人則選擇先瞭解更多不同的意見，甚至熱衷於此，他們經常抱著開放的心態去接受每一個從未聽過的想法，也因此他們容易獲得比起一般人來說更多的機會。不過比起一般人，他們接受的時間平均會更慢，因為他們需要花時間整理思緒，並且收集足夠的證據來驗證真假。

#2 喜歡熬夜

你是否也是每到晚上精神就越好的那種人？高智商的人容易在夜深人靜時顯得思緒越來越清晰，有一說是因為他們大腦習慣不停全力運轉，所以當外在干擾因素消失，只剩自己一人獨處的時候，他們反而會感覺文思泉湧，創意的點子源源不斷從腦袋中冒出。因此高智商的人通常生活作息都不太規律，相對其他人來說，晚上是休息睡覺的時間，但他們反而喜歡晚睡，甚至認為只有晚上才是屬於自己的時間。

#3 獨來獨往

多數人形容這樣的個性是孤僻，但反過來也可以說他們比起一般人更為獨立。高智商的人通常有自己奇怪的習慣，或是讓人難以理解的想法，他們也容易被其它人誤會自己實際上的心意。然而比起向周遭的人解釋原因，以免自己成為其它人眼中奇怪的人，他們寧願自己一個人去找樂子，因此在外人看來常常顯得獨來獨往。

#4 經常講出令人難以理解的話

因為思考的方式比起一般人更為跳躍，高智商的人通常很難找到適當的詞語，解釋自己心中的想法，取而代之的是選擇其它抽象的方式來傳遞訊息，例如跳舞、畫圖、演奏等等，他們喜歡用極具創造力的方式，表現自己心中的想法並讓它能夠被人接受。

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#5 邋遢

電影中我們經常會看到天才的形象被塑造成不拘小節、邋遢、頂著一頭蓬亂的頭髮，並且擁有一張亂七八糟的辦公桌，實際上確實如此。這些雜亂無序的表現非但不能表示他們的內在也混亂無比，恰恰相反是具有深度創造力與高智商的外在體現。

#6 好奇

像個小孩一樣對什麼都打破砂鍋問到底說「為什麼？」，除了是小孩常有的反應，同時也是高智商的人常見的特質之一，他們對身邊周遭的一切都感到好奇，事實上這一點都不令人感到意外，試著想一下那些歷史上聰明過人的名人們，例如說到天才就會想到的代表人物：愛因斯坦，若不是持續具有深度的好奇心，相信也不會證明出物理學中深奧的相對論。

#7 健忘

你身邊是否也有這樣的人，不管是在辦公室桌上還是電腦前，都貼著令人眼花撩亂的便利貼，好用來提醒有什麼待辦是像還沒完成，有時甚至連今天是星期幾也可以遺忘。但對高智商的人來說這或許相當合理，由於腦中要處理以及儲存的資訊過多，以至於他們大腦沒有額外的空間分配給這些無意義的瑣事，因此若不是健忘症的前兆，經常忘東忘西說不定正代表著你的智商也高人一等。

#8 從失敗中學習

就算是擁有過人的才華與智商，不少偉人的故事也告訴我們成功不是一蹴可幾，他們同樣是經歷過許許多多的失敗，才換來最後的成功，這也是為什麼大家會說「成功是靠99分的努力，加1分的天份」，能夠從失敗中學習才是最為重要的一件事情。

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#9 專注

高智商的人總是能以超人般的集中力專注於眼前的事物上，他們會不斷在腦中尋找達成目標的明確方法，一旦當他們想好要怎麼做，便會全心全意的朝著目標前進，直到目標完成前很難被其它的事物給打斷。

#10 正向思考

對於樂觀的人來說，他們更勇於嘗試旁人認為不可能達到的事，所以若不是具有正向思考的特質，很可能在遭遇到一點點小挫折後就放棄作罷，失去完成創舉的機會。正是因為這種態度讓高智商的人可以完成許多令人意想不到的偉大成就，換句話來說，他們往往是轉換壞情緒的專家，成為堅持到最後的贏家。

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