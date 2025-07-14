兒子沒肛門「用小雞雞拉屎5年」！怕被嘲「生仔無XX」從沒送上學

眾所周知，人不能同時拉屎和拉尿，但深圳一位5歲的小男孩拉尿和拉屎都用一個部位。上天在孩子身上開了一個玩笑，他的父母卻欲哭無淚。



「你孩子沒有肛門」 爸爸呆了

2020年5月中旬的一天，阿斌（化名）全家等來了幸福的時刻。苦熬36周，妻子肚子裏的雙胞胎終於臨產：是一對男孩！哥哥4.1斤，弟弟3.1斤。兩兄弟還沒足月，一出生就得馬上住進保温箱，爸媽都沒來得及看上一眼。弟弟沐沐更是直接被轉走，通過120送去了附近的兒童醫院，住進了NICU（新生兒重症監護室）。

深圳一位5歲的小男孩先天沒有肛門，小便和大便都用一個部位。（微博影片截圖）

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住院兩三天後，醫生的一句話把阿斌嚇呆了：「孩子有很多問題。」右邊少了一個腎、尿道下裂（尿道口不在龜頭正前方，長在了龜頭下面）、「海綿心」（心肌緻密不全，本該越長越緊密的心臟肌肉，還是像「海綿」一樣疏鬆）……

其中，最扎心的一條是孩子沒有肛門（先天性肛門閉鎖）。如果是徹底的閉鎖，孩子必須在出生2-3天內接受手術，否則會被大便「憋死」。所幸的是，上帝為沐沐關了一扇門，還給他留了一扇窗：大腸連到了尿道上（叫直腸尿道瘻）。這意味着，糞便可以通過尿道排出，孩子暫無生命之憂。

家裏實在拿不出錢，阿斌決定先不治了：

先抱回去，看看養不養得大吧。

就這樣，孩子通過尿道排泄，一直持續到接近5歲。

家有「無肛」兒 傷害性不大 侮辱性極強

網友們可能覺得不可思議，通過尿道拉屎到5歲，是怎麼做到的？問了孩子爸爸和醫生，原來沒有想象中的難：

一來，小孩子的尿道很短，糞便要穿越這道「火線」並不用太長時間。

二來，尿道裏有尿液，可以把便便泡軟，糞便更多是以「稀鬆」的模樣出現在大家面前。

而且，沐沐先天的尿道下裂此時成了優勢——尿尿的出口長在了龜頭下面，也比普通孩子「咧開」得更大，臭臭在最後時刻不會被「卡脖子」。



小沐沐就這樣在爸爸的悉心照顧下，一天天長大。爸爸阿斌原本在深圳打工，雙胞胎兒子的出生，讓他不得不中斷近10年的深漂日子，回到潮汕老家照顧孩子。這個上有老下有小的七口之家，一言難盡。阿斌的妻子有精神上的問題，於是阿斌又當爹又當媽，種菜、做飯，小沐沐要用小雞雞拉屎，每次量少，但次數多，每天光換尿片就比別的孩子頻繁……60多歲的老父親成了收入的「頂樑柱」，在村裏四處做零工，幫人建房子，日子縫縫補補，勉強能過，但小沐沐的先天性疾病「懸而未決」，成了一家人的心頭大石。

肛門閉鎖算是一種先天畸形，發病率為1/1500～1/5000，治療起來不算特別難，一般3次手術就能解決。比疾病更可怕的，是「人心」。在農村，自古有一句詛咒——「生孩子沒屁眼」，把自然、隨機發生的生理缺陷，惡毒地指向別人做了「缺德事」。一位同樣是家有「無肛」兒的潮汕爸爸說過，這個病外科手術可以解決，就是：

傷害性不大，侮辱性極強。

也許是怕孩子被人說閒話，阿斌一直沒送最小的沐沐去幼兒園。隨着孩子離上小學的年齡越來越近，解決這個問題越來越迫在眉睫。

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「4歲多才來治療，很少見」

2024年10月在診室第一次見到沐沐，深圳市兒童醫院胃腸外科主任醫師毛建雄有點驚訝。毛醫生從2019年起「主攻」小兒肛門閉鎖，經手的手術有三四百例，大部分人開始第一次手術是在出生7天內。像沐沐這樣「4歲多了才來，很少見」。

肛門閉鎖手術一般是「三部曲」。先是造瘻，在肚皮上開一個口子（專業上叫瘻），把大腸接過去，造一個「臨時肛門」，肚子上掛一個糞袋，解燃眉之急。像完全閉鎖的新生兒，便便沒有別的出口，一出生就得緊急造瘻「接糞袋」。

然後造肛，「無肛」兒只是沒有「出口」，但控制肛門的肌肉「開關」——括約肌是存在的。醫生要做的就是打通括約肌，人工開闢出一條「隧道」。這裏有個關鍵，醫生必須藉助電刺激儀，用「電筆」上的微電流刺激括約肌，哪裏收縮得最厲害，就在哪裏開洞，這個「C位」偏1毫米，都可能造成寶寶以後的肛門「收縮不力」，出現大便失禁。

最後關瘻，這一步最簡單，把肚皮上的「臨時開口」關掉。大腸正式通過肛門排便。

如果是新生兒，這「三部曲」一般在剛出生、2個月大、4個月大時完成，但沐沐拖到4歲多才來手術，就「憋」出了一個問題：腸子漲成球。雖然借尿道做便便出口，但終究是「涓涓細流」，肚子裏不可避免地堆積了大量宿便，有一段結腸被撐得漲成了氣球，長達9厘米。第一次手術時，毛建雄和團隊不得不把這段腸子拖到肚皮外，在腸子上開個洞，抽出一大堆宿便，又黑又臭。

不過孩子大了，「也有大的好處」，腸子變大了，更好分離。大腸被一層腹膜包裹，第二次手術時，醫生得先把它分離出來，才能拖到新造的肛門口。分離的過程必須小心翼翼，稍有不慎就可能誤傷膀胱、尿道及周邊的神經，造成尿失禁等後遺症。

先天性肛門閉鎖的孩子，往往是「多病纏身」、多發畸形，有人多了一個腎（重複腎），有人少了一個腎（孤立腎），有人心臟破了個洞（房、室間隔缺損），有人多指……這些畸形往往「隱藏」較深，在產檢時難以發現。

對很多孩子來說，開通了肛門只是起點，之後還有一場或多場大大小小的手術等着他們。祝願沐沐健康長大！

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