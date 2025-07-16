林俊傑停工惹陰謀論　傳輕生粉絲以黑令旗討命　命理師：業力反噬

林俊傑（JJ）因心臟問題停工，引發關注，近期很多網友在網路上討論，林俊傑的心臟問題是多年前自殺的鐵粉拿著「黑令旗」來討。對此，神佛訊息解讀、台灣命理專家阿谷老師透過通靈前世今生指出，不完全是多年前的鐵粉事件，主要是觸發了前世今生的課題。



針對林俊傑心臟問題是否來自「黑令旗」討命？阿谷老師指出，其實主要跟前世有關，前世的他感情不斷碰壁，受過很多情感傷害，靈魂有一個深刻的受傷記憶，導致今生在親密關係中和心輪有很多傷痕。阿谷老師進一步提到，今生的他隨著年齡增長，可能會想要一段安穩的感情，引發他重新審視自己的價值觀，開始檢討自己過往的行為，這時候觸發了年少無所畏懼的自身課題，導致自我詛咒。

近期很多網友在網路上討論，林俊傑的心臟問題是多年前自殺的鐵粉拿著「黑令旗」來討。（截圖）

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阿谷老師說，今生的他在面對親密關係時，容易因親密關係障礙而讓人誤會他比較多情，其實這源自內心的恐懼，害怕被拋棄，也害怕感情沒有結果，他真正要學會的是如何追求真心所愛，並且真誠付出。

阿谷老師說，從目前的運勢來看，他正處於一個略為走下坡的階段，一般來說，人在運勢低迷時，各種反噬能量可能會集中爆發，再加上他本意並無傷人之心，反而懷有愧疚，導致業力反噬更明顯。

阿谷老師說，從目前的運勢來看，他正處於一個略為走下坡的階段。（IG@jjlin）

他強調，他的心臟問題事件主要跟他曾介入感情有關，黑令旗在民俗說法中確實存在，但此次健康問題與黑令旗並無直接關聯。

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