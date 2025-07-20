韋帕｜九龍民生書院籃球架被強風吹動　撞樓梯前神奇急剎轉彎笑爆

【韋帕／最新颱風天氣消息／天文台HKO／颱風路徑預測／颱風消息／打風／10號風球】颱風韋帕襲港，香港天文台於早上9時20分改發10號颶風信號。有港男今早目擊1個操場上有籃球架被強風吹動，快要撞上樓梯之際，籃球架竟像有意識般，突然急剎轉彎，再轉回正面，他拍下趣怪一幕與網民分享，有網民笑言「佢自己玩得幾開心」、「邊個遙控緊？」、「佢難得可以郁下」。有網民就表示認出地點是位於九龍城的民生書院。



颱風韋帕襲港，香港天文台於早上9時20分改發10號颶風信號，有港男今早目擊1個操場上有籃球架被強風吹動。（Threads影片截圖）

該港男今早近11時於Threads發文表示，「仲以為會撞落去，臨撞一個急剎轉彎」。影片可見，他從高處拍攝1個操場，見到1個籃球架被強風吹動，快將撞向樓梯，還剩幾步之遙時，籃球架突然來一個急剎轉彎，再360度轉圈轉回正面，然後停定下來。

籃球架被強風吹動 撞樓梯前急剎轉彎

影片引來網民爆笑，笑言「轉返個靚圈先！」、「個籃板走緊步，我上籃係咪都可以跟住一齊走步？」、「呢啲算唔算叫做搬龍門？」、「其實佢巡邏緊操場」、「好似送餐機械人」、「AI機械籃球架，定係有鬼玩緊」、「冇人同佢玩，自己同風玩」，有網民就猜測是否有暗斜位令籃球架轉彎。

籃球架快要撞上樓梯。（Threads影片截圖）

快要撞上樓梯之際，籃球架竟像有意識般，突然急剎轉彎。（Threads影片截圖）

籃球架360度轉圈轉回正面，然後停定下來。（Threads影片截圖）

籃球架360度轉圈轉回正面，然後停定下來。（Threads影片截圖）

網民爆笑：邊個遙控緊？

樓主其後也回覆網民留言笑說，「飄移泊車」、「玩玩下sense到我影緊佢就嗱嗱臨復位」。