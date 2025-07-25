天水圍商場阿伯隨地小便！「水柱」直射舊衣回收箱後　網民斥缺德

在公眾地方當眾便溺，實在是有損市容兼缺德！有港男於天水圍某商場目擊1名阿伯當眾站在舊衣回收箱後小便，其間有女士拖着小童經過，見阿伯行為亦不禁頻頻回望，他於是拍下片段公審到網上，引來大批網民斥責阿伯「核突」，「日光日白係咪癲」、「後面一上電梯就（有）男廁」、「點解啲人無意識去搵廁所屙？」。



天水圍有阿伯在商場附近的舊衣回收箱後當眾小便，惹來網民狠批缺德。（threads影片截圖）

天水圍阿伯隨地小便 射出「水柱」至舊衣回收箱後面

目擊港男在threads帳號上傳一段長約8秒的影片，可見現場為天水圍天瑞邨商場某快餐店對出位置，1名滿頭白髮的阿伯站在舊衣回收箱後面，向地下射出「水柱」，當眾小便至回收箱後面。當時有女士拖着小童經過，見阿伯行為亦不禁頻頻回望，之後阿伯提拉一下褲子，片段至此告終。樓主不滿對方當眾小便行為，貼出片段公審。

現場為天水圍天瑞邨商場某快餐店對出位置，當時正有女士拖着小童經過。（threads影片截圖）

滿頭白髮的阿伯站在舊衣回收箱後面，向地下射出「水柱」。（threads影片截圖）

滿頭白髮的阿伯站在舊衣回收箱後面，向地下射出「水柱」。（threads影片截圖）

阿伯「完事」後提拉一下褲子，片段至此告終。（threads影片截圖）

網民斥缺德：後面一上電梯就有廁所

許多網民批評阿伯當眾小便行為缺德兼無品，「咁無公德心」、「點解啲人無意識去搵廁所屙？」、「佢一開始屙嘅時候大聲鬧佢嘛，嚇到佢即刻縮，等佢屙得咁舒服」、「大大個商場係隔籬，都要喺度解決」、「後面一上電梯就（有）男廁」、「日光日白係咪癲，有無閉路電視？（報警）拉佢」、「搵人出嚟認下邊個親戚」。

阿伯疑是「慣犯」 街坊：見過佢喺房署後門屙

有街坊認出片中阿伯疑是「慣犯」，「見過佢喺房署後門屙」，又指涉事地點不時有老伯聚集，「呢個位長期keep住有班X老打牌捉棋，凌晨都有人」、「班阿叔成X日飲醉又嘈」。不過有留言覺得阿伯或有苦衷，「好多阿伯都腎虧，好快會急尿 ，搵唔到廁所就會就地解決」、「畀啲同情心啦，前列腺問題，唔屙就瀨」。

公眾地方隨地大小便 最高可被罰款1萬元

根據香港法例《公眾潔淨及防止妨擾規例》第8（1A）條，任何人不得在街道、公眾地方或公眾看得見的地方大小便，初犯者最高可被罰款5,000元，其後再犯則可被罰款1萬元。另外，當眾便溺亦有機會構成公眾地方行為不檢，根據法例第228章 《簡易程序治罪條例》第4條，任何人無合法許可權或解釋而在公眾或無掩蔽的地方或其他不適當的地方大小便，有機會觸犯在公眾地方犯的妨擾罪，一經定罪可被罰款2,000元或監禁3個月。

（threads＠cwh.hei）