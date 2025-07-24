Coldplay偷情CEO「正宮爆毀滅性證據」！與星級成人網紅私訊曝光

美國資料分析公司Astronomer前執行長安迪拜倫（Andy Byron）近期深陷連環醜聞，先是因「ColdplayGate」辭職，近日她的妻子出面爆料丈夫與20歲的情色網紅有金錢往來，引發外界譁然！



然而事件尚未平息，安迪拜倫的妻子Megan Kerrigan又驚爆第二波醜聞。她向媒體《The Blast》提供多張截圖，指控丈夫與OnlyFans網紅Sophie Rain有長期聯繫，甚至利用匿名私密訊息App支付高達4萬美元（約31萬港元），與Rain進行露骨視訊通話。

蘇菲現年20歲，年收入卻高達3億港元以上。（IG@sophieraiin）

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從曝光的對話紀錄來看，安迪拜倫與Rain的對話包括：

「沒事，我聊的大多是有老婆的男人。」

「好啊，5分鐘後打給我。」



截圖內容在X（前Twitter）、Instagram與TikTok上瘋傳。

對此，安迪拜倫本人與Astronomer公司至今皆未對OnlyFans醜聞作出正式回應，但公司曾就演唱會風波發聲明：

我們的領導人應該展現最高標準的行為與責任感，很遺憾這次標準未被遵守。

並宣布由共同創辦人Pete DeJoy暫代執行長一職。

另一方面，事件主角之一的OnlyFans網紅Sophie Rain也透過《The Blast》發表聲明，拒絕透露其「金主」身分，同時向Byron的妻子表示同情與支持。她說：「我身為基督徒，並不認同這種行為，但我願意在這段艱難時期成為她的朋友，陪她度過。」

她更直言：

我超愛Coldplay，這件事會爆出來我很高興，因為劈腿的人最糟。

根據《每日郵報》報導，Byron辭職後，妻子Megan目前低調住在緬因州Kennebunk的豪宅，避開媒體關注，並依靠家人陪伴度過此波風暴。

Coldplay演唱會意外拍到安迪疑出軌的畫面。（TikTok截圖）

Coldplay演唱會意外拍到安迪疑出軌的畫面。（TikTok截圖）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】