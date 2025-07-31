星座專家預言成真？57歲資深主持病倒入院 錄節目時健康已亮紅燈
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
沈玉琳7月29日傳出因猛爆性肝炎住院檢查，一度傳出因猛爆性肝炎引發腦水腫，進而轉入加護病房，讓外界都震驚，台灣星座專家唐綺陽上週才代班與沈玉琳錄節目，透露當時沈玉琳就吐露身體不適。
據「TVBS新聞網」報導，唐綺陽提到當天是第一次代班主持「11點熱吵店」，錄影前沈玉琳就表示身體不適，等下可能話會比較少，但還能開玩笑問「是不是我運氣不好」，在錄第二場時，她明顯看出沈玉琳能量比較低，不過仍是敬業強撐錄完影。
【圖輯】點圖放大看更多沈玉琳照片👇👇👇
+15
唐綺陽原先以為是沈玉琳近來減肥的關係，所以身體狀況不佳，那時沈玉琳也請她幫忙看一下星盤，代表應是他自己也有些擔心。如今看到沈玉琳病倒的消息，有試著聯絡其家人與經紀人，想安排時間去探視，也想問沈玉琳詳細的出生時間，好幫他看星盤。
【相關圖輯】吳文忻乳癌復發李麗麗患肺癌惹全城關注 營養師教5關鍵吃出健康（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+12
唐綺陽之前有提到，今年牡羊（白羊座）、巨蟹、天秤、摩羯座（山羊座）等四大星座會面臨人生轉捩點，有可能是身體健康，或是事業上出現關鍵時刻，而沈玉琳是摩羯座，如今也驗證了唐綺陽的說法。
【相關圖輯】唐綺陽預測2025下半年星座運勢 金牛座巨蟹座財務狀況現危機（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+62
77歲資深藝人曾中風入院遭「誤傳死訊」網民發現：Google搞錯了？乳癌藝人手術後發放正能量 幽默談乳房重建笑住抗癌：以巨乳回歸娛圈雙面人又+1？50歲藝人被爆欺凌加性騷擾 多次被拍檔出面阻止從張國榮梅艷芳到大S 網民熱議「最想復活藝人名單」引集體追憶資深藝人摔倒變植物人5年 57歲生日親姊罕發聲 提5問題惹淚崩
延伸閱讀：
家寧遭起訴發聲再控男方劈腿 Andy反控「化妝跟濾鏡可騙人，金流去向無從掩蓋！」
獨／沈玉琳恐非外傳猛爆性肝炎？助理曝他新狀況「中午和老婆芽芽用餐」
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】