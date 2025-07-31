星座專家預言成真？57歲資深主持病倒入院　錄節目時健康已亮紅燈

沈玉琳7月29日傳出因猛爆性肝炎住院檢查，一度傳出因猛爆性肝炎引發腦水腫，進而轉入加護病房，讓外界都震驚，台灣星座專家唐綺陽上週才代班與沈玉琳錄節目，透露當時沈玉琳就吐露身體不適。



據「TVBS新聞網」報導，唐綺陽提到當天是第一次代班主持「11點熱吵店」，錄影前沈玉琳就表示身體不適，等下可能話會比較少，但還能開玩笑問「是不是我運氣不好」，在錄第二場時，她明顯看出沈玉琳能量比較低，不過仍是敬業強撐錄完影。

沈玉琳7月29日傳出因猛爆性肝炎住院檢查，一度傳出因猛爆性肝炎引發腦水腫，進而轉入加護病房。（FB@沈玉琳）

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唐綺陽原先以為是沈玉琳近來減肥的關係，所以身體狀況不佳，那時沈玉琳也請她幫忙看一下星盤，代表應是他自己也有些擔心。如今看到沈玉琳病倒的消息，有試著聯絡其家人與經紀人，想安排時間去探視，也想問沈玉琳詳細的出生時間，好幫他看星盤。

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唐綺陽之前有提到，今年牡羊（白羊座）、巨蟹、天秤、摩羯座（山羊座）等四大星座會面臨人生轉捩點，有可能是身體健康，或是事業上出現關鍵時刻，而沈玉琳是摩羯座，如今也驗證了唐綺陽的說法。

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