徐少強食道癌病逝「10大致死癌症之一」出現一症狀易致癌前病變

因電視武俠劇《天蠶變》走紅的徐少強，月初傳出罹患食道癌病逝消息，今日他的女兒徐頴堃證實父親死訊，表示：「多謝關心，希望大家給點空間讓家人處理後事。」一代武打巨星於北京病逝，享壽73歲。



台灣昕新智慧診所院長朱光恩表示，食道癌初期沒有症狀，等到腫瘤持續變大時，因管腔阻塞而出現吞嚥困難、喉嚨卡卡、心窩灼熱感等，包括沒有特意減重卻出現體重變輕，等到發現不對勁時，大多已是中晚期，必須進行接受食道切除手術，治療相對棘手。

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徐少強出身邵氏訓練班，在電影圈苦熬多年，經常以大俠形象出現，當年還有狄龍、爾冬陞等才貌雙全的男主角，所以難在大銀幕登上一線。後來因《天蠶變》一劇飾演「雲飛揚」而聲名大噪，劇中練成了舉世無敵的「天蠶神功」，開出亮眼收視，戲約不斷。



徐少強除了最代表他的「雲飛揚」，也曾在周星馳電影《武狀元蘇乞兒》飾演大反派「趙無極」，深受觀眾好評，累積影視作品逾百部。近年多在中國大陸拍劇，並定居北京；今日驚傳9月1日於北京因食道癌離世，令影迷不勝唏噓。

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根據台灣衛福部去年（2023）十大癌症死亡率排序，食道癌排名第九，高達9成以上為男性，裕隆集團董事長嚴凱泰也是因食道癌驟逝。朱光恩說，食道癌是「吃」出來的，包括，抽煙、喝酒、嚼檳榔、過熱飲食等，食道黏膜反覆受傷、修復，過程中可能細胞變異，提高食道癌風險。



另外，胃酸倒流（又稱胃食道逆流）也是一大危險因子，當胃酸往上逆流至食道，易導致胸口灼熱、火燒心、溢酸水等，甚至形成食道黏膜糜爛、潰瘍等，產生「巴瑞特氏食道」，屬於食道腺癌前病變。朱光恩提醒，如有肥胖問題、飲食控制不佳、睡前吃消夜，均容易反覆胃酸逆流，引發巴瑞特氏食道症。

一代武打巨星徐少強因食道癌於北京病逝，享壽73歲。（聯合報授權使用／資料圖片）

早期發現食道癌，可進行內視鏡黏膜下切除術，65至90%五年存活率。但食道癌第二期已經無法單靠內視鏡手術，必須進行食道切除手術；而當腫瘤侵犯到食道的肌肉層，就可能轉移到周邊的器官，增加治療困難度。

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朱光恩強調，「定期檢查」是預防關鍵，尤其是有抽煙、飲酒、嚼檳榔的習慣，以及家族史、長期胃食道逆流者，都要提高警覺。食道癌的不適症狀與上消化道疾病相似，吞嚥異常、咽喉緊縮、聲音沙啞、久咳等，務必就醫檢查。

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