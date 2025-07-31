渡邊直美為東京巨蛋騷狂操Fit　練舞畫面曝光　網驚呼：變瘦了！

撰文：聯合新聞網
出版：更新：

37歲的日本搞笑女星渡邊直美，近年積極拓展國際版圖，展現跨領域的多元才華。

她不僅為彼思最新動畫《外星奇遇記》（Elio）獻聲，首度擔任原版英文配音，近期更為2026年2月登場的東京巨蛋20週年紀念個人演出，挑戰高難度的芭蕾舞訓練。影片曝光後，不少網友驚呼：

她是不是又瘦了？
渡邊直美為2026年2月的東京巨蛋20週年紀念個人演出挑戰高難度芭蕾舞訓練，影片曝光後，不少網友驚呼她「變瘦了」。（IG@watanabenaomi703）

點圖放大瀏覽：

+7
渡邊直美神還原《Rain On Me》串燒丸子從天降　Lady Gaga都睇過渡邊直美哽咽談「奧林Pig」內幕　新提案令她「啞口無言」

渡邊直美日前在社群平台公開備戰演出的點滴，透露正密集練習芭蕾舞，並曬出穿著黑色緊身舞衣、白色褲襪與芭蕾舞鞋，全神貫注投入課程的畫面。她幽默發文表示：

當然腳很痛，但用英文學法文也讓我頭很痛（笑）。希望明年之前，我的核心肌群能變超強！

畫面中，她認真投入排練，頻繁重複動作，甚至坦言：

大概抽筋了15次，真的不想再跳了。

據了解，渡邊直美自2019年展開東京與紐約雙城生活，並於2021年4月正式移居紐約發展演藝事業。她曾在2022年演出舞台劇時透露，為該劇努力減重，瘦了整整20公斤。

渡邊直美曾經也是纖瘦女生。（Twitter）

如今再度挑戰芭蕾舞，身形與氣質的轉變也再度成為熱議焦點，網友紛紛留言：

「直美妳真的變瘦了！」
「整個人好有氣質」
「這造型根本認不出來」
「看完我都想重拾運動習慣了！」

渡邊直美為彼思最新動畫《外星奇遇記》（Elio）獻聲，首度擔任原版英文配音。（IG@watanabenaomi703）
渡邊直美為彼思最新動畫《外星奇遇記》（Elio）獻聲，首度擔任原版英文配音。（IG@watanabenaomi703）

點圖放大看更多渡邊直美的照片：

+21
渡邊直美激減20kg火速破戒？返台坦言難忍口　最愛這2大台灣美食渡邊直美女粉絲身型同偶像睇齊　一個原因地獄式減肥驚變美少女渡邊直美被提議在東奧開幕式扮豬咁回應　網民一面倒大讚有風度

延伸閱讀：

男星婚前「給前女友800萬封口費」　3韓星無辜中槍發聲澄清

唐治平又出事？疑「跟蹤阿嬤」進店　店家報警畫面曝

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

渡邊直美
瘦身減肥
減肥
舞蹈
芭蕾舞
日本
熱話
聯合新聞網