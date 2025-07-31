渡邊直美為東京巨蛋騷狂操Fit　練舞畫面曝光　網驚呼：變瘦了！

37歲的日本搞笑女星渡邊直美，近年積極拓展國際版圖，展現跨領域的多元才華。



她不僅為彼思最新動畫《外星奇遇記》（Elio）獻聲，首度擔任原版英文配音，近期更為2026年2月登場的東京巨蛋20週年紀念個人演出，挑戰高難度的芭蕾舞訓練。影片曝光後，不少網友驚呼：

她是不是又瘦了？

渡邊直美為2026年2月的東京巨蛋20週年紀念個人演出挑戰高難度芭蕾舞訓練，影片曝光後，不少網友驚呼她「變瘦了」。（IG@watanabenaomi703）

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渡邊直美日前在社群平台公開備戰演出的點滴，透露正密集練習芭蕾舞，並曬出穿著黑色緊身舞衣、白色褲襪與芭蕾舞鞋，全神貫注投入課程的畫面。她幽默發文表示：

當然腳很痛，但用英文學法文也讓我頭很痛（笑）。希望明年之前，我的核心肌群能變超強！

畫面中，她認真投入排練，頻繁重複動作，甚至坦言：

大概抽筋了15次，真的不想再跳了。

據了解，渡邊直美自2019年展開東京與紐約雙城生活，並於2021年4月正式移居紐約發展演藝事業。她曾在2022年演出舞台劇時透露，為該劇努力減重，瘦了整整20公斤。

渡邊直美曾經也是纖瘦女生。（Twitter）

如今再度挑戰芭蕾舞，身形與氣質的轉變也再度成為熱議焦點，網友紛紛留言：

「直美妳真的變瘦了！」

「整個人好有氣質」

「這造型根本認不出來」

「看完我都想重拾運動習慣了！」



渡邊直美為彼思最新動畫《外星奇遇記》（Elio）獻聲，首度擔任原版英文配音。（IG@watanabenaomi703）

渡邊直美為彼思最新動畫《外星奇遇記》（Elio）獻聲，首度擔任原版英文配音。（IG@watanabenaomi703）

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