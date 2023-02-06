渡邊直美激減20kg火速破戒？返台坦言難忍口　最愛這2大台灣美食

因為疫情睽違台灣3年的渡邊直美，以茨城縣宣傳大使的身分返台，笑言台灣不只人很溫暖，美食也非常多，這是走到世界各地大家都贊同的。除了她非常喜愛的滷肉飯之外，她這次向茨城縣知事大井川和彥大力推薦水蓮，不只會用中文說出「水蓮菜」，還盛讚：「切一切，料理之後就非常好吃！」



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隨著台灣開放、台灣人紛紛重啟海外旅遊，茨城縣知事大井川和彥因而率領一群官員來台舉辦大型的旅遊推廣活動，力邀母親是台灣人的渡邊直美當觀光宣傳大使，她笑言父親是日本人、從小就在茨城長大，很開心有機會能讓兩個家鄉透過活動產生連結，而茨城有美麗的海景風光，有翠綠的景觀和漂亮的花，應該會讓其他縣的人很嫉妒，更難得的是美食也很豐富，光是納豆就有一百多種，最近更推出將甘藷曬乾或是冷凍之後，變得脆脆的，咬起來有類似仙貝的口感，都很值得嘗試。

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渡邊直美近期為了舞台劇表演而減掉20kg，感覺較為輕盈，但重回以美食出名的寶島台灣，可能無法再顧及熱量。她笑言最開心的就是在台灣品嘗各種美味，之前到了世界各地，和人聊天時大家都同意台灣的美食最好吃，加上台灣的人很溫暖，她在台灣覺得處處都充滿愛。

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