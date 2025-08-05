網友直播大S金寶山墓地稱「要給大家看看」被起底曾邀張蘭吃飯

之前有好幾位網友目擊到具俊曄會待在大S的墓地陪伴，不過4日則有位網友跑到墓地進行直播，當下並未遇到具俊曄，不過這種行為則被網友痛批不尊重逝者。



有位台籍網友4日來到大S的墓地進行直播，他站在墓地遠處，指出網上分享遇見具俊曄的位置處，也透露大S的墓碑上寫著韓文，不過因為管理員有提醒不能拍，所以他沒有走近，也透露沒有見到具俊曄，管理員表示具俊曄並非天天都來，而大S墓地的價格折合約80幾萬人民幣。

有位台籍網友4日來到大S的墓地進行直播。（截圖）

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這位網友表示，拍大S的墓地就是要給大家看看，整體環境並非外傳砸大錢很豪華，不過面對著海景，環境不錯，大S的粉絲可以安心，他也強調有基本的尊重與底線，所以不會近距離拍。

但是此舉還是惹怒粉絲，認為這位直播的網友對逝者不敬，甚至更挖出該網友曾在微博發文指大S遭網路欺凌，原因就出在小S亂放消息，張蘭還轉發該則貼文，甚至也在該網友直播時打賞，為此該網友特地感謝張蘭，稱如果有來台灣，可以請張蘭吃飯。

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