中年婦長期戒3類食物！以為「吃得健康」卻老得更快　中醫揭原因

不少人以為吃得清淡就是健康養生之道，但有台灣中醫師分享個案，指有中年婦人在年輕時，為了健康開始不吃紅肉、油炸食物，連甜食都完全戒掉。可是，年紀漸大的她身形變得乾瘦，不足60歲身體狀況卻像7、80歲。中醫師指她近20年來低油低蛋白飲食，導致肌肉量下降、免疫力變差，體力更衰退到走路也變緩慢。



中年婦因長年累月的不當飲食方式，沒有令她更健康，反而衰老得更快。（示意圖／GettyImages）

中年婦長期戒這3類食物適得其反

中醫師李宜靜在Facebook專頁中分享這個病例，指有1名中年婦年輕時極為注重養生，近20年嚴格控制飲食，幾乎不吃紅肉、油炸及甜食。可是長年累月這種飲食方式，不但沒有令她更健康，反而是衰老得更快。

身體如同「沒有建材，也沒有工人」的情況，導致肌肉量減少、免疫力下降，連帶骨質流失、皮膚失去彈性。 facebook@李宜靜女子中醫師

李宜靜指中年婦因不攝取油脂與蛋白質，造成營養不足，導致體力下降，加上缺乏運動，身體如同「沒有建材，也沒有工人」的情況，導致肌肉量減少、免疫力下降，連帶骨質流失、皮膚失去彈性。

中年婦人為健康養生長年戒紅肉、油炸及甜食。（GettyImages）

50歲後缺乏營養與運動退化更快

李宜靜引用世界衛生組織（WHO）與美國國家老化研究院（NIA）研究指，攝取的蛋白質不足，會加速肌少症、好油脂攝取量不足亦會影響荷爾蒙分泌、心血管與免疫系統。50歲之後若缺乏營養與運動，退化速度更快。

中醫師李宜靜指健康飲食包括足夠蛋白質、好油脂、多樣顏色蔬果及適量碳水化合物。（GettyImages）

健康飲食要配合運動

李宜靜強調健康飲食應包括足夠蛋白質、好油脂（如堅果、酪梨、橄欖油、深海魚油）、適量碳水化合物、多樣顏色蔬果與充足水分，並配合規律運動，才能有效將營養轉化為強健的肌肉與骨骼。

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付款時必須先檢查清楚單據！有港男於網上發文表示，於柴灣1家知名餐廳吃了1個標價64元的餐，詎料付款時竟然變成75元，而店員解釋令他更不滿，最終用絕招「KO」對方，獲退回11元。港男指出，不知該餐廳是否慣犯，但提醒其他街坊小心，「食嘢畀錢嘅時候要留意下」。



帖文引來網民熱議，有人質疑餐廳「博大霧」，「做生意唔老實，啲嘢好食到飛起都冇用」、「同搶錢冇分別」；不過，有人認為餐廳職員可能是忙中有錯，毋須苛責，「收多錢都唔會落職員袋」。另有網民稱曾遇到同類情況，「我有1次都係，食個早餐，畀八達通嗰陣諗咗一下點解好似貴咗咁多，之後冇理走咗」。



有港男表示，於柴灣1家知名餐廳吃了1個標價64元的餐，詎料付款時竟然變成75元，最終憑1招獲退款。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

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該港男於2月22日（星期六）在Facebook群組「柴灣人柴灣事」發文，指他當天光顧柴灣1間餐廳，點選了64元的餐，惟埋單付款時，收銀職員竟取另1張75元的賬單讓他付款，「收銀攞另1張$75嘅單嘟八達通，我問點解$75，佢話可能落單嗰個落錯單」。

收銀職員解釋「可能落單嗰個落錯單」。（示意圖／gettyimages）

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