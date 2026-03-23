每日吃綜合維他命補充劑真的有用？哈佛研究：有助抗衰老改善記憶

許多民眾常疑惑：「吃綜合維他命到底是不是智商稅？」台灣知名神經專科醫生鄭淳予近日在臉書分享。



根據2026年3月發表於國際權威醫學期刊《自然醫學》的最新哈佛研究顯示，每日補充標準劑量的綜合維他命與礦物質，確實有助於延緩生理老化時鐘，並能改善記憶力與認知功能。

根據2026年3月發表於國際權威醫學期刊《自然醫學》的最新哈佛研究顯示，每日補充標準劑量的綜合維他命與礦物質，確實有助於延緩生理老化時鐘，並能改善記憶力與認知功能。（Facebook@鄭淳予醫生。腦神經科學博士）

哈佛研究：綜合維他命有效減緩老化

鄭淳予引用這項名為「COSMOS試驗」的研究結果表示，該研究採隨機雙盲對照臨床試驗，每日服用廣效型綜合維他命的組別，其「表觀遺傳老化時鐘」的老化速度，比未服用組慢了約4個月。

此外，其先前在《美國臨床營養學雜誌》的子研究亦指出，每日補充能有效提升記憶力與認知功能。好消息是，研究強調，受試者使用的僅是市售標準配方（含維他命 A、C、D3、E、K、B 群及鎂、鋅、鈣等），事實證明不需要購買昂貴或特殊的成分，在補充營養方面仍有成效。

什麼是「表觀遺傳老化時鐘」？鄭淳予解釋，我們的DNA上有一種化學標記叫做「DNA甲基化」，它會隨著年齡增長在特定點上產生增加或減少。科學家透過偵測這些標記的模式，建立出一套「時鐘」演算法，用來計算你的細胞「實際上老化到什麼程度」。

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鄭淳予揭密補充營養「3大技巧」

雖然研究證實補充品確實不是智商稅，鄭淳予醫生還是強調：「飲食均衡永遠是第一優先。」另外，生活中的壞習慣也會影響老化：「好好結合健康的飲食、睡眠、運動和生活習慣，依然是抗老王道喔！」針對想要透過維他命保養的民眾，她提出了三項補充建議。

技巧一：飲食永遠第一，補劑僅是「輔助」

維他命無法完全取代天然食物中的纖維與植化素，鄭醫生建議各種營養應從餐桌上的原型食物中攝取，而非僅靠補充品。

技巧二：認明標章確保品質

在挑選市售產品時，應優先選擇有第三方認證的品牌。在香港，建議認明標有 HKP/HKC（中成藥）或 HK（西藥/藥劑製品）註冊編號的產品，或參考消費者委員會（消委會）的測試報告；國際標章則可參考USP、NSF或ConsumerLab，以確保成分純度。

技巧三：避開高劑量陷阱

並非「量多就好」，挑選時應選擇成分接近「每日建議攝取量」的標準劑量即可，避免迷信標榜500％以上的「巨量配方」，以免過量反而對身體造成負擔。

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