洗面都會洗錯？臉部根本不需要深層清潔　泡泡多不代表洗得乾淨

洗面是我們每天都會做的事，但你知道常見的「洗面誤區」嗎？



日常潔面，生你做對了嗎？要想皮膚好，牢記這幾點。

杜娟醫生講解不同膚質洗面方式。（CCTV中央電視台）

如何簡單辨別自己的膚質？不同膚質要用不同方法洗面：

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乾性、油性、混合性，你是哪種膚質？專家表示，不同膚質洗面方式不一樣：

1. 油性肌膚用鹼性洗面奶或肥皂清潔

2. 乾性肌膚更適合温和的洗面奶

3. 混合性肌膚則需區分T區和U區護理

4. 易過敏人群可以適當減少洗面次數



如何簡單辨別自己的膚質？清晨用温水洗面後靜待約1小時，判斷全臉的出油情況：

1. 若雙側臉頰、額頭及鼻部冒出油脂，大概率為油性皮膚

2. 若面部沒有油脂，且全臉有緊繃感，大概率為乾性皮膚

3. 若雙側臉頰是乾的，額頭及鼻部出現油脂，大概率為混合性皮膚

4. 若皮膚既沒有緊繃感，也沒有出油，則為中性皮膚



這3個「洗面誤區」你中招了嗎？

誤區一：面部皮膚需要「深層清潔」

其實，面部並不需要「深層清潔」。皮膚表層有屏障，不管何種清潔成分，最終都只是在「洗刷」皮膚的外表。

長期使用「深層清潔」的潔面產品可能使皮膚水分丟失，破壞皮膚屏障功能，甚至影響角質層的厚度等。普通乾皮、乾敏皮、油敏皮、中性皮膚一般不建議使用；出油多且皮膚並不敏感的人群，可短期使用。

「深層清潔」的潔面產品，一般配方以皂基或SLS/SLES為主要清潔成分。由於清潔能力強，使用後皮膚通常十分乾爽甚至有緊繃感，造成一種清潔十分徹底的感受。

誤區二：氨基酸潔面乳就是加了氨基酸

按照中國《化妝品標籤管理辦法》，確實添加了氨基酸成分的潔面乳才能稱為氨基酸潔面乳。然而，在護膚品行業中，大家普遍指的氨基酸潔面乳是指添加了氨基酸類表面活性劑的潔面乳，這類產品更準確的名稱應該是氨基酸類表面活性劑潔面乳。

氨基酸和氨基酸類表面活性劑的功效不能混為一談。對於大多數普通乾皮、乾敏皮、油敏皮甚至中性皮膚來說，更加推薦使用氨基酸類表面活性劑潔面乳，此類產品清潔力相對温和，對皮膚屏障功能影響小，更適合長期使用。

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誤區三：潔面產品泡泡越多越好

潔面產品的清潔力並不取決於泡泡多少。潔面產品的實際清潔力取決於配方中皂基或其他主要負責清潔的表面活性劑的添加。負責起泡的仍然屬於表面活性劑類物質，確實可以在主要的清潔成分以外，附帶增加一定的清潔力，對於普通乾皮、乾敏皮來說，這一點可能會進一步加重緊繃、乾燥感。

很多敏感皮適用的潔面產品，尤其是特別敏感的皮膚適用的潔面產品，通常泡沫都很少，甚至幾乎不起明顯的泡沫，但這並不代表產品洗不乾淨臉。

確定一款產品是否適合自己，不用看泡泡多少、是否綿密，而應當以使用後的膚感作為評判標準，潔面後如果皮膚不乾燥、不緊繃、面部順滑，就說明這款產品是適合自己的。

示意圖（Unsplash@Behrooz）

掌握正確的潔面方法，做好這4點

1. 潔面頻率：每天早晚建議清洗1次。

2. 潔面產品：每次清潔並非必須使用潔面產品，可根據自己的皮膚感受，均可使用清水或清水配合潔面產品潔面。若處在天氣炎熱、工作和生活環境較差、使用防曬劑或粉質、油脂類化妝品，或有其他特殊情況時，建議使用潔面產品。

3. 潔面水温：不同膚質洗面水温不一樣。

4. 潔面後護理：不管何種膚質、是否使用潔面產品，潔面後都應配合使用保濕劑，保證皮膚的健康水合狀態。

出油多、出油快：選擇輕薄的保濕乳、保濕啫喱等；

出油少、大乾皮：使用相對滋潤的保濕乳、保濕霜；

敏感性皮膚：可能需要配合使用具備一定修護皮膚屏障功能、低敏、無香精等添加的保濕產品。



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