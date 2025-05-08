敷完面膜應唔應該洗臉？5個日常常犯的使用誤區　敷完勿即刻瞓覺

有句話說「面膜沒敷對，敷多少都白費」，這句話說得一點都沒錯。



從口碑好的到價格貴桑桑的面膜都用了一遍，但肌膚狀態卻不見得有起色，反而有越來越糟的跡象？千萬別急著將過錯全怪在面膜上，很可能是你用錯了方法，讓面膜敷再多也無效！一起來看看這5個常犯的「面膜誤區」，別再白忙一場了！

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5大常見面膜使用錯誤（小紅書＠林允Jelly；01製圖）

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1. 敷完面膜該不該洗臉？

這無疑是大部分人內心的一個疑問。實際上，肌膚在敷面膜的過程中已吸收足夠精華，剩餘的不清洗的話將導致後續保養收到阻礙，甚至造成毛孔阻塞。尤其敏感肌更要當心，為避免反效果，還是建議敷完面膜後用清水稍微沖洗一遍為佳！

2. 敷面膜是保養中的最後一環？

當然不是！大部分人都會在摘下面膜後直接入睡，但肌膚毛孔在敷完面膜後處在張開的狀態，需要透過後續保養才能將皮膚水分鎖住。除了晚安面膜或凍膜，一般面膜敷完後建議擦上乳液或乳霜來進行鎖水。就這麼一小步，千萬別偷懶啊！

3. 面膜要敷多久才有效？

千萬不要覺得敷越久效果越佳，甚至為了想回本而敷到面膜完全變乾。建議面膜一次不要敷超過15分鐘，若面膜整片乾在臉上，將有可能破壞肌膚角質層，是極度NG的行為！

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4. 一周敷面膜的頻率

除非你的工作環境需要長時間帶妝或肌膚常處在特別乾燥的情況下，像是明星、空姐、模特等，才需要達到天天敷面膜的頻率。以正常人的作息來說，一週三次已經足夠，偶爾適當讓肌膚休息也是必要的。尤其是敏弱肌或酒槽肌，一週一次即可，甚至建議不使用面膜。

5. 妝前敷面膜會讓底妝更服貼？

如同前面所說，敷面膜後的毛孔處在一個張開的狀態，這時候如果立馬上妝將導致彩妝品成分中的香精、防腐劑等帶入肌膚，進而造成毛孔阻塞，嚴重則導致爛臉。建議大家至少在敷完面膜後的30分鐘再上妝～

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