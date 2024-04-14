「洪水式護膚」抖音爆紅！皮膚科醫生力推：洗臉後是保濕最好時機

氣溫上升、冷氣頻吹，肌膚也愈來愈乾燥，已經擦了很多保養品卻效果不彰？



皮膚科醫師提醒兩點關於冷氣房保養容易疏忽、卻是影響保濕成效的重要關鍵，趕快檢視一下妳的保養程序，別讓保養做白工！

洪水式護膚2大重點（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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冷氣房保養注意事項1：不要過度清潔

許多人到了冬天依然跟夏天用一樣的清潔產品，沒注意肌膚出油情況上升、保濕力卻下降，若是清潔過度或使用不適合的清潔產品，就會破壞肌膚天然皮脂膜，讓冷氣房裡的肌膚乾上加乾。美國皮膚科醫師 Dr.Jenny Liu 經常在社交平台分享護膚心得， 她的IG帳號 derm.talk 已有超過50萬人追蹤，她曾多次提到使用以下太過刺激的清潔產品會傷害肌膚，尤其是肌膚需要保濕的人更應該避免。

清潔重點：避開易刺激性清潔產品

1. 不要用卸妝棉。 卸妝棉雖然使用方便，但其中的酒精和刺激成分會讓肌膚更乾燥，而卸妝過程中一直摩擦肌膚也會刺激皮膚，長期使用擦拭的方式可能會造成肌膚微撕傷，建議改用溫和的卸妝乳、卸妝油。

2. 不要用太刺激的洗臉產品。去油力太強、太刺激的洗臉產品都不適合乾燥肌使用，建議改用成分單純、溫和的洗面乳，根據個人需求在晚上或早晚使用。

3. 不要用去角質磨砂膏。去角質顆粒太粗糙、或是摩擦太過用力，都會刺激肌膚造成泛紅，甚至皮膚屏障受損。有需要的話可改用水楊酸、果酸等化學性去角質產品，維持肌膚正常代謝。

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冷氣房保養注意事項2：洪水式護膚

Dr.Jenny Liu 推薦肌膚乾燥時特別適合一種保養方式：洪水護膚，這個名詞來自去年在 Tik Tok 爆紅的保養關鍵字＃skinflooding，並在美國引起一陣保養風潮，乍聽之下以為是擦一堆保養品來淹沒肌膚，其實並非如此，洪水護膚的重點在於利用玻尿酸保濕精華＋乳霜的保養步驟，讓乾燥的肌膚吸收充足水分，讓皮膚猶如浸潤在洪水中，達到飽水感，同時看起來很有光澤。

護膚重點：在肌膚濕潤時擦保養品

其實洪水護膚並非新的保養概念，也得到許多皮膚科醫師認同，其中有個很重要但卻容易被忽略的關鍵重點：「一定要在潮濕的皮膚上塗抹保濕產品」，也就是洗臉後趁肌膚未乾時，就要立刻擦保養品，因為保濕精華中的玻尿酸主要功效是捕捉水分，可以把它想像成一塊能抓住水的海綿，若將它塗抹在潮濕皮膚上，等於為玻尿酸提供了滋潤皮膚所需的水分，若直接擦在乾燥的肌膚上，效果就會大打折扣，當然最後必須再塗抹乳霜才能鎖住水分，就能打造膨潤飽滿的水光肌。

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洪水護膚步驟

當肌膚能保持水潤，也就奠定了健康肌膚的基礎，後續要再做機能性的抗老或美白等保養也會功效加倍，在 Tiktok 上也有許多人分享各種基本到升級版的洪水護膚方法，大家可以依個人需求來選擇：

洪水護膚基本版：洗臉後微濕狀態→含玻尿酸的保濕精華→乳霜

洪水護膚加強版：洗臉後微濕狀態→保濕噴霧加強→含玻尿酸的保濕精華→含活性成分機能性精華→乳霜

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】