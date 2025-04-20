護膚｜早C晚A恐致皮膚發炎？1溫度最適合洗臉溫差大損皮膚角質層

美容美體是當今許多人日常都會關注的話題，甚至近期在網路上颳起一陣「早C晚 A」保養秘訣風潮。



不過台灣林口長庚醫院皮膚科主治醫師黃毓惠指出，近期她在臨床上就遇到一位患者，其採用早C晚A護膚法導致皮膚發炎相當嚴重，因此她呼籲民眾不要隨意跟風，因為每種保養方式都有適合的膚況，並非人人適用。

眼袋4大類型（按圖👇👇👇）

+ 4

相關文章：護膚｜眼周細紋淚溝顯老又憔悴！一次看清眼袋4大類型、治療方法

乾燥肌和敏感肌的肌膚屏障功能較薄弱 少用刺激性保養品

黃毓惠說明，站在皮膚科醫學的專業，她不贊成民眾隨意跟風，甚至購買各種瓶瓶罐罐來擦，因為產品及使用方式，每個人的皮膚狀況皆各有相異之處。

詳言之，早C晚A是一種護膚步驟的簡稱，指的是白天使用含有維他命C成分的護膚品，讓肌膚達到抗氧化的目標；而晚上則使用含有維他命A衍生物的護膚品，因為可刺激皮膚中的膠原蛋白，而使膚況更加光滑有彈性。這2種成分有各自的特性，若在不同時段使用，能使該成分對於肌膚的修護效果更加乘。

黃毓惠強調，雖然許多人說早C晚A的功效良好，但對於不了解自己皮膚特性的人而言，可能並不友善。尤其某些維他命C衍生物 (如左旋 C) 的酸鹼值較低，可能會刺激肌膚；而維他命A衍生物也具有一定的刺激性，常被用於醫美煥膚治療。乾燥肌和敏感肌的肌膚屏障功能比較薄弱，使用這類活性成分，可能會引發泛紅、刺癢、脫皮等不適反應，讓皮膚更加敏感脆弱。

相關文章：護膚迷思｜炎炎夏日出街怕曬黑？盤點5大好習慣維持肌膚亮白👇👇👇

+ 6

洗臉溫度要幾度？ 皮膚科醫師：25度最適合

黃毓惠說明，當今社會醫學美容當道，但是日常自己注意皮膚保養更重要，尤其是屬於敏感肌的民眾，在皮膚的照顧上更需注意。黃毓惠提醒，炎炎夏日時許多人為求涼爽，總用冷水洗臉；而到了冬天，許多人則會洗熱水澡時順便洗臉，造成洗臉水溫度過高，這些都是慢性傷害皮膚角質層的行為。

她進一步表示，如果民眾長期用冷水洗臉，會引起皮膚血管及毛孔收縮，容易破壞皮膚角質層，出現泛紅、乾燥甚至破皮等情況。事實上，洗臉水溫調在25度最為剛好，太冷太熱都會傷害皮膚。

延伸閲讀：

40歲是健康的關鍵分水嶺！掌握保養策略，讓身體逆齡更年輕

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

