爆紅海綿洗臉手法　網友實測：黑頭粉刺都洗了出來，毛孔超乾淨！

即使認真洗臉，鼻子還是有萬年存在的黑頭和粉刺林？想改善粉刺、縮毛孔、恢復光滑水煮蛋肌，這個「海綿洗臉法」快學起來！小紅書網友實測真的能把粉刺洗出來！



想知道鼻子黑頭粉刺怎麼清？來學學這個網路爆紅的海綿洗臉法吧！原理是像清洗海綿一樣，如果只是在海綿表面一直搓，是沒辦法把海綿洗乾淨的！但如果用按壓的方式就可以！網友分享這方法非常好用，洗幾次鼻子黑頭就沒了，毛孔很乾淨！如果你也有粉刺困擾，很值得一試！

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Step 1：卸妝膏按推

針對毛孔堆積的油脂與髒汙，使用卸妝膏會比卸妝水或卸妝棉片卸得更深入、更乾淨！全臉均勻塗抹卸妝膏並充分按摩後，可在粉刺重災區如鼻子、下巴先打圈、再用按推的方式，將髒東西推出來，這個步驟已經可以去除掉大部分堵塞毛孔的油脂與殘妝。

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Step 2：潔顏泡泡按壓

接著使用洗面乳，先在掌心充分起泡，也可以使用慕絲狀潔顏商品，將泡泡抹在鼻子、下巴等需要加強的地方，一樣以指腹輕輕按壓，大約1-2分鐘後用清水沖洗乾淨即可，這樣洗臉一週只需要2-3次，就會發現粉刺被清得非常乾淨！毛孔也收得很好~肌膚會散發自然透亮的光澤感！一起來試試！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】