護膚｜原子筆、Marker可測試洗臉化妝品清潔力？台食藥署一文解答

不少人習慣以清水洗臉，崇尚自然，但皮膚科醫師表示，臉部髒污成分眾多，包括：水溶性、油溶性，以及肌膚的老廢角質、汗腺中分泌的代謝物，也有細菌，如果只用清水，難以徹底清潔，必須使用「界面活性劑」清潔用品，才能達到清潔效果。



原子筆或麥克筆的成分 與臉部髒污的組成不同

有網友以原子筆、Marker筆（又稱麥克筆）來測試洗臉產品的清潔力，先用筆劃在皮膚上，再看看各式洗臉用品的清潔效果，對此，台灣衛福部食藥署表示，原子筆或麥克筆的成分與臉部髒污的組成不同，即使洗卸產品可以去除原子筆或麥克筆痕跡，但不代表對臉部髒污，也會有相同的清潔效果。

8招避免皮膚提早老化（按圖👇👇👇）

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一般來說，常見的臉部髒污，包括，水溶性髒污（粉塵、煤灰等）、油溶性髒污（香煙中的尼古丁、空氣中的多環碳氫化合物、汽機車排放出的一氧化氮等）、肌膚表面的老廢角質及汗腺中分泌的代謝物、肌膚表面的細菌（金黃色葡萄球菌、痤瘡桿菌等）。

台灣食藥署表示，水溶性髒污可用清水洗淨，至於油溶性髒污則要使用清水搭配含有「界面活性劑」的洗臉化粧品清洗臉部，才能有效帶走髒污！

什麼才是正確洗臉方式？台灣食藥署提出「潔肌5力」法，那就是，選有標、微涼水、輕柔慢、快快洗、適次數。

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每天要好好洗臉 醫：選擇適合自己的清潔產品

台灣皮膚科醫學會發言人、長庚皮膚科副教授黃毓惠表示，有人覺得早上起床時，臉部肌膚並不油，只需以清水洗臉，但有人還是習慣用洗面乳，事實上，這需依照個人膚質判定。如果為乾性肌膚，是不太需要以洗面產品來去除油脂，如果是油性肌、混合肌，起床時，臉部已有油光，還是應該搭配洗面乳。

黃毓惠提醒，外出一整天，回家之後，就應該好好洗臉，選擇適合自己的清潔產品，洗後不會緊繃、乾澀。

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部分洗臉產品強調，擁有滋潤、美白效果，對此，黃毓惠指出，洗臉用品最重要的功能是清潔，在肌膚上停留時間很短，過多的功能宣稱均沒有臨床實證，還可能造成肌膚負擔。

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