長者護理｜摯親失智　起居全要照顧？「這樣做」反可減緩認知退化

老化是人生必經的過程，隨着年齡增長，各個器官都在衰退中，失智症就是隨着大腦老化而產生的疾病。據世界衛生組織調查，失智症名列全球十大死因第7位，全球有410萬失智者尚未被診斷出來，而隨着高齡化社會到來，2021年台灣失智人口已超過31萬。



失智症並非一個人的戰爭，其影響如漣漪擴及家屬、照護者、甚至是整個社會，因此面對失智症，是你我都要修練的一堂課。只是當自己或家人可能失智，又該如何優雅自處與生活？

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在台灣於早前舉辦的第6屆「幸福熟齡臺日論壇」中，台灣陽明交通大學公共衛生研究所副教授莊宜芳以「優雅的失智」為題發表演說。莊宜芳是台灣失智症研究權威，但鮮為人知是她的母親「何老師」，就正處在「比老化多一點」的輕度認知障礙階段。

莊宜芳說，72歲的母親任教技術學院多年，大家都稱呼她為「何老師」。她退休前培育眾多專業護理人員，退休後也沒閒着，因為對護理的專業與虔誠信仰，在安寧病房擔任義工多年，陪伴許多癌末病人走完人生最後一程。

何老師也喜歡參加閱讀宗教典籍的讀書會，從不錯過所有的宗教法會，早上和鄰居朋友去公園打拳做運動，晚上張羅一家6大3小的晚餐，享受含飴弄孫。

一場車禍讓母親走向輕度認知障礙

但幾年前開始，莊宜芳發現媽媽會重複說一些已經說過的事情，即使身為精神科醫生，自己一開始也以為只是老化現象。直到2年前的一場車禍，雖未對母親身體造成太大傷害，老人家卻經常腰痠背痛，也因為身體不舒服，逐漸減少去公園運動。

同一年的幾個月後，母親在健檢中發現乳房有腫塊，確診為1期乳癌，順利切除休養期間，家人申請了長照服務，協助張羅晚餐、打掃家裏，這也讓母親一步步淡出廚房。

這1年來，媽媽的健忘狀況越來越嚴重，常重複問題，就連定期去看的醫生都忘了名字。經過一連串檢查之後，確認已處於輕度認知障礙的階段。

所謂「輕度認知障礙」，是指介於「正常老化」與「失智」之間的一個過渡階段。一般人偶而忘記事情、講話到一半閃神，或是在注意力差的狀態下，對於較複雜對話或指引感到困難，這些都是隨着年紀會出現的「正常老化」。

但若是健忘頻率變高，對於某些字詞、甚至熟悉的人事物想不起來，就進入了「輕度認知障礙」的階段。而如果再繼續惡化下去，對於原本熟稔的事務如穿衣、煮菜，甚至回家會迷路或情緒、個性改變，就是進入失智狀態，此時他的退化已影響到生活。

以「家人」看待失智者，協助正常生活

莊宜芳說，現在已有一些方法可以早期偵測，一旦進入輕度認知障礙，當然希望及早介入，預防繼續惡化，讓病患至少可以維持穩定，不過也有1/3輕度認知障礙的患者，會在5年內惡化為失智症。

目前全台逾65歲以上人口達390萬，失智人口約佔8％為31萬人，至於輕度認知障礙，則約佔15~20％、達70萬人。不同於許多重症患者罹病後會住進醫院或療養院，台灣的輕度認知障礙病患100％都在社區，即使是失智者，也有85％住在鄰里之中，「他們有很長一段時間，都在社區裏生活。」

這也衍生出一個問題：當你親愛的家人有輕度認知障礙，甚至是已被判定失智，除了吃藥、看醫生，他們平常都在做些甚麼？

莊宜芳坦言，媽媽確診為輕度認知障礙後，作為主要照顧者的爸爸，不再把媽媽當成「家人」，而是當作「病人」對待，覺得：「這她不會啦！我來就好了！」不讓媽媽煮飯做菜，就算去當義工，只要爸爸沒空接送，連計程車也不讓媽媽自己搭，「覺得她甚麼都不會做、甚麼都不要做！」

她苦笑說，即使自己是醫生，仍無法說服父親放手，「媽媽還沒有失智，其實還可以做很多事情，也許只是做得比較差、比較慢！」苦惱之際，她遇到一個由職能治療師組成的「Ｏops專業團隊」，終於看到失智症患者理想的生活形態。

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正常過日子，就是比藥物控制更好的營養品

她分享Ｏops團隊所拍攝的影片。影片中的主角「阿公」是失智症患者，同時患柏金遜症，但持續服藥控制病情，而兩個可愛的小孫子，就是最好的陪伴員，幫着外婆一起照顧外公。

阿公不但每天自行騎車去外頭吃早餐、到公園找朋友聊天談政治，下午時還會準時接孫女下課。為了不讓阿公退化，兩個孫子有空就陪阿公下棋，身為職能治療師的媽媽也交代生活大小事盡量由阿公自己完成，包括泡茶、購物、騎腳踏車外出、做家事等。

「能讓阿公正常過日子，就是比藥物控制更好的營養品！」莊宜芳說，自己每次看到這段影片都充滿感動，因為身邊家人退化，更能感受除了吃藥、看醫生，能真正幫助他的場域是在社區、在家裏。

她從自身經驗，提出幾個照顧失智症患者的小技巧：

1.記得他／她是「家人」

2.常常對他／她微笑

3.紀錄每天要做的事

4.溝通說話時，速度放慢且清楚

5.不需要與他／她爭對錯，因為很多時候他／她對記得的事情不太清楚

6.當你或他／她生氣時，可以退一步，轉移對方注意力

7.讓他／她參與家庭生活，多多給予鼓勵。



協助規劃生活日程，減輕照顧者負擔

莊宜芳提醒，照顧者也應該照顧好自己的身心，或許你會覺得必須24小時寸步不離，一切都需要你，但其實他／她的狀況沒這麼差，還有很多事情可以做，只是需要適當的支持與鼓勵。另外，也要注意突發的改變，可能是身體問題的警訊，因為他／她可能無法清楚表達。

她感性說，很多照顧者把所有事情都攬在身上，讓自己負擔非常沉重，其實病患本身並非甚麼都不知道，也會覺得有些事情他們可以自己做，但常見照顧者做到無微不至，反而讓他越來越退化。

莊宜芳建議，照護者仍須保有自己的生活，並給被照護者一些規劃與訓練，來大幅降低負擔與壓力。她常告訴病人家屬，每個人的興趣、喜好、身體疾病都不同，最好的方式是依照個人特性與需求，安排一個適合他的客製化行程表，讓他每一天都有安排，可以按表操課。

也可以從被照護者過去的能力、興趣中尋找適合的活動，慢慢融入他的生活安排中，也許在精細度、難度上無法像過去一般完善，但只要確定他沒有危險，或隨時可以連絡到他，都可以大膽放手，也會大大減輕自己的負擔。

最後，她引述已翻拍為電影的《我想念我自己》書中字句，這也是讓她投入失智症研究的主因：「我的昨日在消逝中，我的明日充滿不確定，所以我為何而活？」

她說，即便失智，仍能活出對於生活的掌控與意義，「我為每一天而活，我活在當下。」

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