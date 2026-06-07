「鹽巴」為何多個「巴」字？中文老師被學生考起　辭典揭正確答案

中文是世界上最難的語言之一，尤其一個單字可能包含很多種意思，常常讓人感到相當困惑。



就有網友分享，他被外國學生問到為何中文的「鹽巴」要多一個「巴」字？而他一時間無法回答，話題引來眾人熱議，其實台灣教育部辭典裡就有解答。

「鹽巴」的「巴」字是什麼意思？（01製圖）

鹽巴多出來的「巴」字是什麼意思：

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鹽巴為何要多一個「巴」字？

一名網友在PTT發文表示，他最近在教外國學生中文，突然被問「鹽巴」為什麼有個「巴」字？讓他頓時愣住、回答不出來，也好奇：

同類型的名詞有什麼類似的情況嗎？

貼文引起熱烈討論，大家紛紛推測：

「鍋巴，中文又不是每個字都有意思唸得順就留下來的很多」

「巴蜀自古以產井鹽著名」

「巴據說是閩南語的語助詞用法」

「不確定是鹽還是糖還是味精，『鹽……吧？』，鹽巴」

「沒學過編碼理論？適當的冗餘字能確保別人不會聽錯成其他詞」

「老鼠很老嗎，小貓很小嗎，太陽餅有太陽嗎？」



辭典揭正確答案：因濕稠凝結成塊的東西

事實上，查詢台灣教育部國語辭典簡編本可以發現，「巴」有很多種不同的用法，其中用在鹽巴是指「因乾燥、溼（濕）稠凝結成塊的東西」，和「泥巴」是同樣的道理。

1、期望、盼望。 例巴望、巴不得。

2、接近、貼近。 例前不巴村，後不著店。

3、指四川東部。 例巴蜀。

4、因乾燥、溼稠凝結成塊的東西。 例泥巴、鹽巴。

5、詞綴。附屬在物體下面或後面的東西。 例尾巴、嘴巴。

6、量詞。計算大氣壓力的單位。每平方公尺受力十萬牛頓，即每平方公分受力一百達因的壓力稱為「一巴」，其千分之一稱為「毫巴」。

7、姓。



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：鹽巴為何要多一個「巴」字？教育部揭正確解答！原來背後超有意義】