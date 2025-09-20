萬里長城僅高7.8米為何能防禦外族？歷史學家揭3個「真正用途」

古代帝王為阻擋北方民族掠奪中原，而大舉修建萬里長城，自春秋時期開始建造，至今已有兩千多年歷史。



其中，以秦始皇建造的秦長城規模最大，在修築期間動用了30萬人，到了明朝，歷經了二十次大規模修建，才有現在我們所見到的明長城。

長城（Unsplash@Max van den Oetelaar）

不過，長城的高度只有7.8米，打仗的時候匈奴根本可以輕鬆翻過來，究竟能擋住什麼？對此，中國歷史學者揭秘3大真實用途。

古代長城高度僅7.8米，為何可以防禦外族2千年？

長城建造時，以「因地形，具顯制塞」的基本法則構築，利用了地理天險禦敵，不僅可以節省建築材料，更有利於防守，因此，中國歷史學者紀連海指出，長城雖然僅僅只有7.8米，但主要不是用來阻擋敵人的，遊牧民族自古以馬為伴，打仗時，人可以輕鬆靠梯子、繩索翻牆，不過，戰馬再怎麼厲害，也無法翻越城牆，再者，遊牧民族轉徙不定，後期更有帳棚、車馬，由此可知，長城防的並不是人，而是戰馬。

第二，長城體系中設有大量烽火台，作為傳遞情報的系統，遇到敵人突襲時，則在白天施煙，夜間點火，有預警的功能，如此一來，有敵情便可迅速傳遞到軍事中樞部門。

最後則是防止走私，遊牧民族沒有鹽、鐵等稀有物品，因此，中原商人便會透過長城上的關口與他們進行買賣貿易，朝廷還能從中向商人們收取高額稅賦，增加國庫收入。

