猜猜這「甲骨文」是什麼字？網民紛指似洗頭 答案令人意想不到
撰文：ETtoday
出版：更新：
內地一則「猜猜甲骨文這是什麼字」的網帖在社交平台掀起熱議，一幅像是洗頭的甲骨文字形圖，意外引爆討論。
內地學者分析，這個字形態沒有任何對應甲骨文。截至目前，相關留言已突破兩千條，充分顯示大眾對甲骨文的高度興趣。
因形似「洗頭」 一甲骨文字引起大量討論：
綜合陸媒《上遊新聞》報導，近期一個甲骨文字引起廣大網友討論，文字形象顯示一人彎身探向盛器，似有線條自頭部垂落，引發網友大量聯想。
有網友直呼「這不就是在洗頭嗎」，也有人認為「像在吐」，有人認為是「沐浴」，討論留言已突破兩千條。
安陽師範學院甲骨文信息處理教育部重點實驗室主任劉永革表示，正方小圖形確屬甲骨文，為繁體字「盜」（簡體為「盗」）。紅圈的甲骨文雖然表面形態與「盜」字甲骨文相似，卻並非出自現有、經過學界認可的甲骨文資料。
他強調，畫紅圈圖形不是古文字，更不是不少網友猜測的「沐」字。「從字形結構看，沒有對應任何出土甲骨文形態。」劉永革說。西南大學漢語言文獻研究所、出土文獻綜合研究中心教授李發也持相同看法。他指出，畫紅圈圖案「可能出自書法創作」，為了營造藝術效果，書法家會對字形、構件進行變形處理，不宜當成甲骨文真跡。
延伸閱讀：清朝數學題出土「全變中文更難懂」老師解題後網民集體崩潰：好難
+21
李發教授進一步指出，單純「看圖說話」是公眾認識古文字最常見的誤區：
漢字是活的文字，要將古文字置於動態發展的過程中觀察，尋繹其演變的軌跡。文字是記錄語言的符號，認識古文字還需要瞭解文字記錄語言的方式。
「面對古文字，大眾最容易犯的就是『憑感覺猜』。」劉永革提醒，甲骨文中象形字只佔很小一部分，判斷字義應該去專業的網站去查：
如喜歡甲骨文，就去（內地網站）『殷契文淵』平台等權威數據庫查詢，每個甲骨文字都經過了專家校對。
延伸閱讀：古人平時原來不說「文言文」？誤解已久的真相：康熙其實講白話！
+8
孔子其實不姓孔？歷史冷知識一堆人答錯 網民：又是長知識的一天80後女生花10多年復刻逾百道宋元菜式 猜猜蟹釀橙、玉蟬羹是什麼「七味粉」到底是哪七味？原來有陳皮火麻仁 400年前由中藥啟發複姓「夏侯」歷史悠久為何很罕有？網民揭真相：全改成這兩大姓氏
【本文獲「ETtoday」授權轉載。】