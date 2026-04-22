洗衫也會洗錯？Panasonic揭洗衣機6大禁忌　不可洗防水材質的衣物

洗衣機是每個家庭的必備家電，雖然經常使用，操作起來也不困難，但許多人在使用時可能沒有注意細節，結果導致衣物損壞、機器故障。



根據日本網站「grape」報導，家電大廠Panasonic的品牌網站就介紹了使用洗衣機時應注意的6大重點。

示意圖（Unsplash@engin akyurt）

1. 每次使用前後都要開關水閥

許多人習慣將水閥長時間保持開啟，特別是天天使用洗衣機的人，但這樣可能會因為連接不良而導致漏水，為了防止發生故障，應該在每次使用時打開，使用完畢後立即關閉。

2. 水溫不可超過50°C

雖然溫水比冷水更能去除污垢，但水溫過高可能會帶來風險。過熱的水會導致洗衣機內部的塑膠零件變形或損壞，進而引發漏水。因此如果需要使用溫水洗衣，請先確認水溫不超過50°C。

3. 避免衣物夾在「門封條」或「內蓋」之間

「門封條」 是滾筒式洗衣機上的一個零件，負責防止水外漏並減少運行時的噪音，「內蓋」 則是直立式洗衣乾衣機內部的額外蓋板。如果衣物夾在這些地方，可能會導致漏水、設備故障，甚至損壞衣物，洗衣前務必檢查。

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4. 運行時不要取下排水過濾器

滾筒式洗衣機底部有一個「排水過濾器」，用來收集棉絮與雜質，若在洗衣運行或脫水過程中取下過濾器，可能會導致大量積水溢出，所以清潔排水過濾器時，請確保洗衣機處於關機狀態。

5. 切勿將手或腳伸入洗衣機底部

直立式洗衣機和直立式洗衣乾衣機底部有旋轉部件，運行時請勿將手腳伸入機體底部。曾有孩童因將手伸入洗衣機底部，導致手被夾入旋轉部件而受重傷，為了安全起見，部分機型配備了有保護蓋，建議安裝使用。

6. 避免洗滌防水材質的衣物

有些材質不適合使用洗衣機清洗，如人造絲、絲綢等。此外，防水布料的衣物或墊子（例如背面為聚氨酯或橡膠的墊子）也不可放入洗衣機清洗，例如：雨衣、滑雪服、潛水衣、睡袋。

洗滌防水材質的衣物可能會導致水無法正常排出，使洗衣機內部積水過多，進而引發劇烈震動，嚴重時可能導致洗衣機傾倒、機體或牆壁受損、漏水、這類物品建議使用手洗處理。

防水布料的衣物不可放入洗衣機清洗。（示意圖，Hamed darzi/unsplash）

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：1類衣服千萬不要丟進洗衣機！家電大廠曝6大使用禁忌，小心越洗越髒、機器漏水故障】