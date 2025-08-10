新衣服需要洗嗎？醫生指「這2類」衣服藏陷阱　不洗有過敏風險

近日有國外網友穿了未洗的二手衣，導致「凸疣長滿臉」差點毀容！但還是要提醒大家，即便是全新的衣服，也是要「先洗再穿」，才能真正保障身體健康！



台灣營養功能醫學專家劉博仁醫生就在個人Facebook粉專上呼籲，衣服在製作、運送、販售過程中，容易殘留化學物質、細菌與灰塵，直接穿上恐對皮膚造成刺激，嚴重還可能引發過敏與發炎反應。

新衣服該先洗再穿嗎？醫勸2類衣物須更小心

醫生提醒：貼身衣物先洗再穿

營養功能醫學專家劉博仁在Facebook粉專提醒，

「新買的衣服，尤其是貼身衣物，一定要先洗過再穿，您知道嗎？」



他指出，新衣常使用防皺、防縮、定型劑等化學藥劑，像是甲醛、偶氮染料、螢光增白劑等，這些物質容易殘留在布料上。若直接接觸皮膚，可能引發紅疹、搔癢、接觸性皮膚炎，甚至對皮膚敏感的人來說，會出現更嚴重的過敏反應。

製作過程易沾染灰塵

劉博仁醫生補充，新衣從製造到消費者手中，歷經工廠、倉庫、物流、門市等多個環節，途中容易沾染灰塵、細菌、黴菌孢子，加上有些服裝會被試穿，這些看不見的污染源，都可能在穿上新衣後間接接觸肌膚，增加感染與過敏風險。

嬰幼兒、貼身衣物更要小心

劉博仁醫生還提到，特別提醒，貼身衣物如內衣、內褲、睡衣，或是嬰幼兒穿的衣物，更需要「洗過再穿」。像是貼身衣物，如果使用劣質棉、合成纖維等吸濕性和透氣性皆不佳的劣質材質，很可能會導致皮膚過敏、紅腫，甚至引發婦科疾病。

新衣洗過更安心也更好穿

買回家的新衣服，洗過之後可以去除異味與化學物質外，有些紡織廠在製作的過程中，也會先為衣服上過一層膠，讓衣服看起來更加硬挺、不易皺，先洗過一次，也能讓衣服穿起來更舒適，劉博仁醫生也表示，有些天然纖維材質第一次洗會略為縮水，或掉色，洗過也能避免弄髒其他衣物或皮膚。

服飾業也這樣說

在劉博仁醫生的發文底下，從事服裝業的網友也留言，她自己在賣衣服時，也一定會提醒客人，「衣服買回去，洗過再穿」另外也有網友透露，紡織廠為了讓衣服體面好看，都會上一些化學的漿，有些紡織廠對環境衛生不夠講究，布料都堆放在地上，

「那些化學漿的原料有樹薯成份，所以紡織廠地面，也常常會有老鼠跑來跑去。」



所以～買來的新衣服，無論如何都要洗過一次再穿啊！！！

