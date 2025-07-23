洗衫｜毛巾變得不吸水或因「柔順劑使用不當」！一習慣很多人都錯
撰文：TVBS新聞網
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許多人在洗衣服時都會加入柔順劑。但柔順劑到底有甚麼效果？到底要如何使用才正確？許多人可能不太清楚。最近還有消息指出，使用柔順劑會影響毛巾吸水力，讓許多人對到底要不要加柔順劑感到猶豫。對此，日本專家也分享使用柔順劑的秘訣與禁忌。
柔順劑的功效是甚麼？
日本肥皂洗劑公會網站指出，當纖維被賦予柔軟性時，可以減少洗滌時因摩擦造成的纖維糾纏、皺褶，以及表面的起球和起毛，進而有效維持衣物本來的質感。柔順劑能將纖維之間的摩擦等產生的靜電釋放出去，抑制纖維的帶電，從而防止空氣中的灰塵和花粉附著和靜電放電。
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柔順劑該如何使用？
柔順劑種類繁多，究竟該如何使用？日本獅王的柔順劑負責職員指出，使用柔順劑固然有優點，但並非一定要使用。有些衣服會標記「請勿使用柔順劑」，建議大家使用前先確認製品標籤。
使用過量柔順劑會怎樣？
柔順劑的使用量過多，確實會導致衣物吸水力下降。專家指出，柔順劑就算使用過多，也不會提高柔軟效果，使用時務必要遵照商品上的使用說明，適量使用。若使用過量柔順劑，陽離子界面活性劑會過度吸附在纖維上，導致容易排斥水分，可能損害毛巾和貼身衣物的吸水性。若發現毛巾吸水性明顯下降，下次洗滌時可以嘗試不使用柔順劑。
洗衣液和柔順劑能同時放嗎？
專家指出，必須在洗滌的過程中加入洗衣液，在漂洗的過程中再加入柔順劑。和柔順劑有時使用正好相反的界面活性劑。如果同時使用可能會在水中結合，導致雙方失去效果。因此必須在徹底洗淨衣物後，再於漂洗時添加柔順劑。
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