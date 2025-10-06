洗衣機買滾筒還是直立式？內行人總結4大優點　這款更慳水慳電

洗衣機是家家戶戶必備家電，不過機器用了十幾年難免損壞，這時若想購買一台新的更換，該選直立式還是滾筒式才好？許多過來人紛紛建議使用滾筒式，不僅更省水電費，衣服也比較不會被拉扯，但也有人認為直立式拿取方便，還能中途再加入衣物，兩者各有擁護者。



洗衣機買滾筒還是直立式比較好？

一名網友在mobile01發文表示，發現老家洗衣機脫水功能好像壞了，於是想換一台新的，但很猶豫要買直立還是滾筒的才好。他說，有疑慮的是滾筒洗衣機如果沒有另外架高，要蹲下去拿很重的濕衣服，對長輩可能是一種負擔；也擔心用水量多寡，以及介面操作複雜度的問題，於是向大家請益「直立還是滾筒的洗衣機好？」

問題一出引起熱議，多數網友都推薦滾筒式：

「滾筒式衣服不會皺巴巴，但是洗衣服時間比較久，水省很多。這一台如果壞掉，下一台還是會買滾筒式，不會考慮直立式了」

「滾筒洗淨力比較好，無攪拌棒的直立只是一桶水在那邊攪來攪去我不覺得洗淨力會好；滾筒脫水轉速也會比直立快上不少，有些材質的衣服脫完水拿出來其實也差不多快乾了」

「滾筒洗衣機相對省水且衣物比較不會打結也洗得比較乾淨，若將來要再買洗衣機我應該同樣會買滾筒式的洗衣機」

「小弟以前做洗衣機清洗的，建議您選擇滾筒」



但也有些人偏好直立式：

「一直以來使用直立式，中間曾10年使用滾筒，目前使用直立式，三洋媽媽樂，便宜耐用」

「我用過滾筒後下次要改回直立的了，因為直立可以徹底浸泡，衣服不會臭」

「直立可以浸泡，在清洗途中再加點什麽，或抽某件衣物出來」

「直立的推國際牌就很好用了, 洗得又快又好」

「我個人比較喜歡直立式的，因為可以泡著，強力汙垢我都用泡的，而不是加長洗衣時間，洗衣機也是很費電的一個家庭電器，用泡的可以加強殺菌與污垢溶出，我比較喜歡」



家電業者揭這款「省下大筆水電費」，衣服快乾無皺褶

事實上，家電大廠「伊萊克斯（Electrolux）」曾在官網分享滾筒和直立洗衣機的差別，並指出滾筒洗衣機的4大優點：

1. 雖然購機成本較高，但能使用較少的水量、電力完成清洗，長期下來節約能源，水電費也更低。

2. 滾筒洗衣機在無攪拌器或葉輪式攪拌器的情形下，能溫和有效洗淨衣物，就像用手洗的一樣，衣物不容易扭曲打結。

3. 直立式洗衣機必須另外搭配乾衣機，需要較多空間，不過滾筒洗脫烘可以一機多工，更能有效利用空間。

4. 通常滾筒洗衣機會比直立式洗衣機更具有先進的科技與功能，例如蒸氣除皺功能，或是衛生殺菌功能。

至於不少人擔心滾筒洗衣機需要彎腰取衣，伊萊克斯則建議，只要搭配滾筒洗衣機底座就能解決。

