洗衫｜室內晾衫增黴菌滋生風險！威脅肺部健康　2家電可降低影響

冬季氣溫驟降與強風影響，許多人選擇在室內晾乾衣物。然而，若在通風不良的環境中晾曬濕衣服，可能會導致家中黴菌滋生，進而對健康產生不良影響，甚至可能引發嚴重疾病。



黴菌是一種真菌，能夠產生肉眼看不見的孢子，當環境濕度高且溫度適宜時，這些孢子便會迅速繁殖。常見於潮濕環境的黴菌種類包括青黴菌（Penicillium）與曲黴菌（Aspergillus）。研究顯示，人體每天都會吸入少量黴菌孢子，然而，當孢子濃度過高時，即使是身體強壯人群，也可能面臨健康風險。

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免疫系統通常能有效對抗吸入的孢子，肺部內的巨噬細胞（macrophages）負責吞噬並清除這些潛在的病原體。然而，對於免疫功能受損或患有慢性肺部疾病（如哮喘、囊狀纖維化或慢性阻塞性肺病 COPD）的人來說，黴菌孢子可能會誘發嚴重的呼吸道問題。

曲黴菌感染是免疫功能低下者常見的真菌感染之一，嚴重時可能導致肺部組織受損甚至出血。這些孢子一旦在肺部發芽，會形成菌絲體（mycelium），堵塞呼吸道並破壞肺部組織。此外，黴菌孢子亦可能引發過敏反應，使哮喘患者的症狀惡化。

曾有幼童因家中黴菌污染不幸離世

金斯伍德莊園建於 1950 年，是當時首批同類型住宅區之一。然而，70 年後，房屋已嚴重老化，導致 750 戶家庭出現潮濕與有毒黑黴問題。居民表示，房東未提供任何協助，一些人甚至因而影響健康，並已聯繫索思沃克市議會（Southwark Council）要求採取行動。

BBC記錄房屋潮濕影響健康（點擊圖片放大看）👇👇👇

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目前，抗真菌藥物「唑類藥物」（azoles）是治療曲黴菌感染的主要藥物。然而，曲黴菌對此類藥物的抗藥性正在上升，這可能與農業中廣泛使用相同類型的抗真菌劑有關。當環境中的黴菌對藥物產生抗藥性時，即使患者尚未接受治療，藥物的療效也可能大幅降低。此外，氣候變遷亦可能促使黴菌演化出更強的耐藥性，增加對人類健康的威脅。

為了降低黴菌生長風險，專家建議保持良好通風，並使用抽濕機或加熱式晾衣架來減少室內濕度。2020 年，英國一名幼童 Awaab Ishak 因家中潮濕與黴菌污染導致健康惡化而不幸離世，此事件促使英國政府通過「Awaab 法案」，要求房東及時處理房屋內部潮濕問題，以保護居民健康。

即便健康個體對少量黴菌孢子具有一定抵抗力，長時間暴露於高濃度黴菌環境仍可能帶來嚴重健康影響。研究人員強調，密切監測環境中的黴菌變化，並持續發展有效的預防與治療措施，將有助於降低與黴菌相關的健康風險。

該研究由伯明翰大學（University of Birmingham）團隊發表。

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