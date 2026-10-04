家居風水禁忌｜5種常見擺設恐「趕走貴人」　書桌左邊勿放垃圾桶

在居家風水中，擺設和房子格局可能影響著運勢和健康，因此許多人會講究家具、鏡子、窗戶格局擺設，避免開門煞、橫樑壓頂等等風水禁忌。



《搜狐網》命理專欄就指出，有5個NG風水擺設，容易趕走居住者的貴人運，包含書桌旁邊擺垃圾桶都要避免。

沙發擺放的客廳是與人交流的地方，其中可能包含隱藏的貴人。（naomi-hebert/unsplash）

5大「NG風水擺設」

《搜狐網》命理專欄表示，有時候生活中的一些無意行為和風水佈置，說不定正在驅趕走「貴人」，有5大「NG風水擺設」需要特別注意。

1. 書桌左邊擺垃圾桶

在風水中，左邊被視為青龍位，也就是常說的「貴人位」，如果在書桌左邊放垃圾桶，這樣對事業運會有影響，而貴人星容易遭垃圾玷污，進而破壞居住者的運勢。

因此，建議將垃圾桶放置角落，而書桌無論哪個位置，都不宜讓陰氣重的東西靠近。

2. 書桌擺放破爛物品

書桌代表事業和學業，如果桌面放破爛的物品，勢必對運勢有影響。

因此要保持書桌的乾淨、整潔，凡是有破損的東西都應該盡快清理，千萬別長時間放在桌面，否則可能累積負能量，嚴重阻礙貴人的眷顧和親近。如果想要催旺自己的事業運，可以在書桌上擺放四龍鎮，趕走小人、吸引增加貴人運。

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3. 桌椅背後有仙人掌

很多人喜歡在家裡擺放一些盆栽，希望能美化周遭的環境。盆栽擺放的位置也有講究，例如桌椅背後就不建議擺放植物。

桌椅背後最好還是以靠牆為主，有扶持的含意，是提升貴人運的格局，如果背後放仙人掌，等於讓尖刺破壞風水，會對貴人運產生負面影響，使得貴人的幫助呈現有氣無力、愛莫能助的現象。

桌椅背後不宜放仙人掌，否則恐破壞風水。（istvan-hernek/unsplash）

4. 住家有橫樑壓頂

老舊房屋常見的橫樑壓頂格局，其實就是風水的一大禁忌，尤其當橫樑同時壓沙發、床、桌子等家具，容易使居住者的運氣變的非常差。

5. 沙發沒有靠山

沙發的擺放其實也能夠對貴人運產生影響，沙發擺放的客廳是與人交流的地方，其中可能包含隱藏的貴人。

建議沙發擺放應要靠近牆壁，或是在其他東西的前面，這樣沙發就會有靠山的扶持，讓人坐的安穩，對貴人運的提升也有提升。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：書桌旁邊別放垃圾桶！居家「5大NG風水擺設」快檢查，誤踩雷恐影響財運、貴人運】