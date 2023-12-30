辦公室風水｜6大佈局招財旺事業 椅背掛外套有靠山、水晶擺這邊
撰文：女人我最大
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開工的大家都收心了嗎？走進辦公室裡是還死氣沉沉，還是打起精神準備在龍年大賺特賺了呢？
如果你對於這年的工作成績不甚滿意，或者年終獎金不是太理想，或是期許龍年可以升官發財，那就先從辦公室風水開始改變吧！以下幾個辦公桌的重點風水，調整好後準備好好大展身手吧！
6個招財的辦公室風水佈局！（點擊放大瀏覽）▼▼▼
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辦公室招財風水
1. 背要有靠
你的辦公椅後最後有牆可以依靠，代表有貴人可以靠，如果背後是走道或者空蕩蕩，會讓自己心神不寧也無靠山，倘若無法更改，可以在椅背上掛上外套，也能象徵背後有靠囉～
2. 辦公桌椅要明亮
辦公桌椅建議能看起來明亮一點，能幫助財運與事業運，可以放置明亮色系的椅墊或靠墊。
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3. 辦公椅有扶手
如果辦公椅有扶手，代表事事有貴人能扶一把，如果沒辦法換椅子，可以在座位上擺靠枕，並放入五帝錢或玉石，也能提升貴人運哦！另外，椅子也可以調得高一點，代表運勢高人一等，不過還是要注意自己坐姿，別調得太高讓自己腰酸背痛。
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4. 放置水晶
可以在辦公桌的虎邊，也就是右手邊的地方放置紫水晶可以招財、招貴人，或者在龍邊，也就是左手邊放置粉水晶提升職場人緣，同樣也能招來貴人與升職的機會。
5. 左動右靜
在辦公室風水最基本的就是「龍動虎靜」，所以左側建議放電話、主機，右側放書本、資料夾、文具等等，會是最開運的辦公桌風水。此外不用多說，半工桌不要放置太多雜物，才能提升工作效率與品質哦。
6. 電腦桌面宜放美景
電腦桌面可以反映我們的內心，所以建議可以放風景美照，讓人心情可以愉悅開闊，掃除煩悶的情緒，也能增加我們工作的動力。
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