鬼月鬼故丨千年老樹「根部外形如蛤蟆」　遭雷劈後竟在裡面找到……

我們老家的巷子裏，有株三、四個成年男人都摟不住的唐代大槐樹。枝繁葉茂，長得很旺盛。樹冠很大：在集體那會兒，人們中午吃飯時，巷子裏七大八小幾十號人，都坐在樹蔭下吃飯。一點兒都不擠。



文：大花貓（發表於靈異社區）

可能是因為水土流失的原因吧？老槐樹的樹根，至少比它當初生長的唐朝那會兒，露出了地面有一米高。暴露出來的樹根，形象很奇怪：就像是一個很大的蛤蟆——根部有一個樹瘤，像蛤蟆的腦袋。腦袋上還長着兩隻眼睛。

老樹暴露出來的樹根形象很奇怪，就像是一隻很大的蛤蟆。（AI生成圖片）

向前向後盤着的樹根，像是蛤蟆的四肢。而老槐樹粗壯的樹幹，則長在蛤蟆的背上。可笑的是和蛤蟆腦袋相對應的另一邊樹幹上，離地有兩米高的地方，有一個小孩拳頭大小的洞。深入到早已腐朽的老槐樹內部。人們都說那是蛤蟆的屁眼。

我曾經和兩個小夥伴，靠着老槐樹的樹身搭人梯。目的是讓一個瘦小的孩子，用鐵絲彎成的鈎子，去掏樹幹上那個洞裏的麻雀。因為經常能看見，有麻雀往那個洞裏飛。猜想那個洞裏，一定是麻雀的窩。

掏麻雀的那個孩子，在我倆的肩膀上踩了半天，也沒有掏出什麼東西來。剛開始還說捅到「肉乎乎的東西了」，後來，把那根一尺多長的鐵絲勾子，掉進樹洞裏面了。我們埋怨他，連根鐵絲也捏不住！他說覺得手上一緊，鐵絲就被拽進去了。

正說鐵絲的時候，就覺得好像是老槐樹的樹身裏有什麼響動。接着，掏麻雀的那個孩子啊的一聲，就從我倆肩膀上摔下來了。雖然掉在了糞堆上，但是也緊閉雙眼，怎麼喊叫都不答應了。

我倆嚇得不輕，趕緊跑到他家裏，喊他奶奶過來查看：大人們都去隊裏勞動去了。在家裏的，都是些老人和小孩。老太太踮着小腳過來後，先是掐了人中，又掐了孫子的虎口。最後終於醒過來了。他說看見了蛇頭，就嚇得向後一仰，掉下來了……

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到了當天中午，本來晴空萬里的天氣，突然從西北方向升起來了一塊烏雲。隨後狂風大作，銅錢大的雨點兒，打得院子裏的地面「啪啪」地響。

我生來就喜歡看下大雨。因此站在街門的門洞下，看雨點兒在雨水中打起的水花。還有窯頂上水口裏滔滔不絕的積水，從窯洞頂上向院子裏傾瀉。離地一丈多高的水口裏，噴出來的水，在院子裏濺射岀二尺多高的水花……

突然，一道刺眼的白光，照得什麼都看不見了。彷彿是自己也融化到白光中去了。同時「咔嚓」一聲巨響，石破天驚。耳朵裏嗡嗡嗡直響，眼晴也被震得迷糊了。好像是街門洞都搖晃起來了！

周圍一下子都黑了！黑得什麼也看不見了！同時什麼也聽不見了。等到眼晴和耳朵適應了環境，才赫然發現，離我有十幾米遠的那株老槐樹，有一根一個人摟不住的大樹枝，被雷劈了。

在大樹杈的斷口下方，發現了燒焦的半截蛇身。斷面有大人的手腕那麼粗。有人把斷蛇扒拉岀來，有一面上還能看見斑駁的蛇身花紋。

大樹杈的斷口下方，竟發現燒焦的半截蛇身。（《Ular》劇照）

當時候我就奇怪了，老槐樹裏怎麼能有了大蛇呢？又怎麼被雷劈死了呢？

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