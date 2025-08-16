恐怖靈異｜泰國遇最危險降頭之一「人胎鬼仔」　窗外現身突衝入房

我永遠不會忘記那個在泰國孔敬府發生的詭異經歷。



文：Eddie Lee（發表於靈異公社）

那是我到泰國求法的第3個月，一切都源於我遇見了那位德高望重的帕蓬高僧。

初到孔敬府時，這裡的一切都讓我感到新奇。街道兩旁的榕樹遮天蔽日，空氣中瀰漫著檀香和咖哩的混合氣息。我在當地人的推薦下，來到了素負盛名的帕蓬寺院。

阿贊（老師），我想向您學習佛法。

我恭敬地向帕蓬高僧行禮。高僧慈眉善目，但眼神中卻透露出一絲憂慮。「善哉，但你來的不是時候。」高僧緩緩說道：

最近寺院周圍不太平靜。

我還沒來得及細問，就聽到遠處傳來一陣淒厲的嬰兒啼哭聲。奇怪的是，寺院附近根本沒有住戶。高僧的表情瞬間凝重起來。他低聲說：

人胎鬼仔——這是最危險的降頭之一。

接下來的日子裡，我開始跟隨高僧學習驅邪降魔的法術。他告訴我，有人在寺院附近施放了人胎降頭，這種邪術利用未出世嬰兒的怨氣作法，極其歹毒。

某個月圓之夜，我正在禪房打坐，突然聽到窗外傳來嬰兒的笑聲。我警覺地睜開眼，只見一個渾身發著幽光的嬰兒，飄在窗外直勾勾地看著我。那雙眼睛不是嬰兒應有的天真，而是充滿了邪惡與怨恨。我急忙唸起高僧教我的咒語，但那鬼嬰卻突然衝進房內，周圍的溫度驟降。就在這千鈞一髮之際，帕蓬高僧及時趕到，手持銅鈴和法器，口中唸唸有詞。鬼嬰發出刺耳的尖叫，在房間裡四處翻飛。高僧不斷搖動銅鈴，唸誦著古老的巴利文咒語。我也跟著一起唸誦，漸漸地，鬼嬰的身影開始變得模糊。最後一聲銅鈴響起，伴隨著一道金光，鬼嬰消失了。但這並非結束，高僧說還要找出施降頭的人，否則這種事情會不斷發生。

經過一個月的調查，我們發現是附近一個失去孩子的母親，因痛恨醫院的醫療疏失，請了降頭師報復。高僧不僅幫助超渡了夭折的嬰靈，還開導了那位母親，最終化解了這場恩怨。

這次經歷讓我深刻體會到，學習佛法不僅是為了提升自己的心靈境界，更重要的是要以慈悲之心化解人間的痛苦與怨恨。高僧告訴我：

降頭術固然可怕，但最可怕的是人心中的仇恨。

現在回想起來，那段在孔敬府的日子，既驚心動魄又令人深思。我不僅學會了護身咒語，更學會了用慈悲之心看待這個世界。每當夜深人靜，我依然能清晰地記得那個飄在窗外的鬼嬰，以及帕蓬高僧教導我的每一句話。這段經歷永遠改變了我的人生，讓我明白了人世間的種種痛苦與執著，都需要用智慧與慈悲去化解。而這，或許就是我在泰國求法最大的收穫。

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】