阿貝姓貝，少見的姓，我都說他姓手氣很背的背，因為我時常跟他玩撲克，他手氣真的是很背（運氣不好）。在工作上也是很背。



文：Roger Sun（發表於靈異公社）

他本來是鐵工廠職工，一次大工傷讓他的左腿差點截肢，他就與他的表哥一起做高空作業員，這工作風險更高，也足以讓我對他表達敬意……

靈異｜外牆清潔工隔窗與單位內小男孩詭異對望 自此被「他」纏上（01製圖）

家中出現不該存在的玩具 鄰居說看到「他」在屋外爬來爬去（點圖放大閱讀）：

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有次他的團隊承包一間士林的大樓外牆清洗，那對大樓外牆可能10多年沒清過，非常髒，他們清的很辛苦。12月的黃昏天已經濛濛暗了，阿貝在9樓感覺到冷風灌進他的衣服裡很冷又難受，他們早已超過預定的時間，但這案子明天必須結束，因為後天還有重要的案子，他們把100%的體力與努力撐著。

眼前的窗戶裡似乎有個東西從窗戶裡面快速移動著，又不動了。他把護目鏡掀開看清楚，裡面是一戶人家，東西很少，看起來似乎有人住也有若空屋，他注意到客廳電視機竟然還是老舊映像管電視。

然而角落突然有個身影站起來。是個小孩，約莫5、6歲間的小男生。那個人緩緩走著，進入他看不到的地方（窗戶視野有限），而後又走回剛才的角落，蹲下身抱著雙腿，眼神空洞地望著窗外，他的身旁放著花花綠綠的玩具，阿貝看出來有些LEGO的積木。

男孩空洞的眼神忽然聚了焦似地盯著窗外的阿貝。這時的阿貝忽然覺得吹拂過來的冷風涼了10度，男孩的模樣令他不寒而慄，這時才看清楚這男孩有著深棕色的捲髮，大大的眼睛，穿著件上面有史奴比的童裝。

下一刻小男孩突然有如瞬間移動地站在在窗前死死瞪著阿貝，他被嚇到本能往後退去，整組垂掛的纜繩劇烈搖擺。阿貝說他大聲叫了出來，男孩卻對他笑了起來，逐漸有如一陣霧氣般消失。

「阿貝你他Ｘ的在幹嘛？你不要命了嗎？」阿貝的耳機裡傳來老闆的咒罵聲：

你他Ｘ見鬼了嗎！

阿貝回到家恍惚地坐在沙發上思考，小孩木然的表情與後來的大笑令他感到不置信的寒意，直到他唸小二的兒子小阿貝放學回家跟他撒嬌，他才逐漸忘了那張臉。

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過了幾天一個晚上那個棕髮小孩又來到他夢中，他沒說話，拿著一個玩偶，但阿貝聽得到他對自己說：

你來陪我玩。

連續3天一樣的夢，驚醒後他徹夜未眠，第2天請假去精神科看診，拿了些藥。吃了藥睡的較沉，也沒有再夢到那男孩。

有天他與老婆兩人喝了不少酒，準備上床前去洗手間，忽然間腳掌傳來劇痛，他撿起一看是一個LEGO積木的車輪，他生氣地想找小阿貝質問，但忽然間想到就跑去小阿貝的房間櫥櫃上看他買的LEGO小房子，裡面根本沒有車輪這個素材，他猛然又開始害怕。當天晚上那小男孩又跑來找他玩。

阿貝隔天跑回老家，舅媽帶他去宮廟拜拜求了平安符帶著，法師也畫了3張符給他帶回家貼。符籙似乎奏效，他安穩地睡了幾周。

有天住對面的劉阿姨叫住他，說要他小心小阿貝，她不只一次看到她家涼台有個小男孩在外面的置物櫃上爬上爬下，她曾出聲嚇斥但距離太遠男孩似乎根本聽不到。阿貝從頭頂冷到尾椎，他家的落地窗有防開窗限制器，而且小阿貝已經小二，懂得區分輕重。而且劉阿姨說的那個時刻孩子們都在上課。

阿貝去查凶宅網，也找當地地產經紀，那一戶應該不是凶宅，也沒有求售紀錄。阿貝思來想去決定用最笨的方法，寫信給那戶人家。他把事情經過、小孩的樣貌與他的糾纏仔仔細細說了一遍，也留下電話，寄去那一戶人家。接著3、4個月石沉大海，小男孩依舊不時入夢，甚至還有一次在他帶小阿貝去公園玩時園現身給他看到。阿貝每個月都還會寄一封信過去，也又找過法師，但情況依舊。阿貝逐漸累了，他想算了，那戶應該就是空屋，死過人，那個男孩因為他看得到他所以黏上他了。

有天晚上他的電話響了，對方是一個女人，她說她是那一戶的屋主，因為時常不在台灣，這房子只有在新竹科學園工作的老公偶爾上台北出差會住，而她老公是美國人，看不懂中文以為信是一般垃圾信件而沒有理會。

聊了一會，女人開始啜泣，那個男孩叫Tony，是她孩子，但因為先天心臟病沒活過6歲。沒想到他回到了家，依然等著他的爸媽。她感謝阿貝的告知，她們夫妻會處理這件事。

阿貝說女人怎麼處理的他並不知道，但後來小男孩就沒有再出現了。直到有一天他夢到他帶著小阿貝在東京迪士尼玩，人群中小Tony拿著棒棒糖出現，遞給小阿貝一個，仰頭對阿貝說了一聲「Thank you！」，就消失在人群裡了。阿貝很高興幫到這一家人。

接下來阿貝開始走大運，尾牙抽中最大獎66666元（台幣，下同）的現金頭獎，過年買刮刮樂更刮中30萬的大獎。住了45年的老屋在年後也談妥都更，準備住上新房子了。

阿貝已然不是阿背了。盼望Tony能夠上天堂與上帝在一起。

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