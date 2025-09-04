台藝人無尊拍靈異節目遇恐怖事！被女鬼「要求冥婚」：至今未離開

藝人無尊日前上節目《震震有詞》向主持人謝震武律師分享多年來主持靈異節目的驚悚經歷，透露曾到一處女性輕生現場唱歌。



沒想到，返家後便夢見神祕女子的身影，且疑似被女鬼糾纏至今。

無尊分享主持靈異外景的驚悚經歷。（《震震有詞》節目截圖）

無尊在節目中回憶，當初剛接觸靈異節目時，每到晚上10點後才開始錄影的行程，總是讓他相當緊張。某次節目組前往北海岸一處廢棄民宅拍攝時，現場陳設完整，衣櫃中還留有大頭照相框，沒想到開錄3分鐘後，有女性工作人員突然情緒崩潰痛哭，表示：

感覺很難過。

經老師處理後仍癱坐在地。

幾天後在棚內錄製後續內容時，該名女工作人員再度倒地大哭，疑似「靈體跟回來」，所幸深夜請老師處理後恢復正常，該名工作人員也因體質敏感而轉調其他部門工作。

無尊也提到，有時為了節目效果會「玩過頭」，曾在北海岸一處女性輕生現場，因遺書中出現「泡沫」字眼，便即興改編演唱〈泡沫〉，沒想到返家後就夢見1名女子身影。民俗專家指出，該名女靈有意與無尊「冥婚」。加上主持搭檔Eason不經意說出「這麼年輕就走了蠻可惜的，而且長得還蠻漂亮」的話，可能讓該靈體產生誤會。

對於主持人謝震武追問冥婚問題是否解決，無尊苦笑回應：

還沒。

民俗專家小煜老師提醒，雖然女靈無惡意，但長期吸收陽氣可能導致身體不適，建議無尊必須「好好供養或誠心請祂離開」，避免曖昧不清的狀態，否則反而會被誤會是「渣男」，可能帶來難以預料的後果。

