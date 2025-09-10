教師節冷知識｜中國古代老師的14種叫法！除夫子、師傅還有這些

古人如何稱呼「老師」？古代也有「教師節」嗎？今年教師節，告訴孩子這些知識。

《史記·孟子荀卿列傳》記載：「齊襄王時，而荀卿最為老師。」「老師」最初指年老資深的學者或傳授學術的人，後來，人們逐漸把教學生的人也稱為「老師」，使其成為對教育者的通用尊稱。



告訴孩子，古人這樣過「教師節」

雖然中國古代沒有正式設立「教師節」，但尊師重教的傳統源遠流長。孔子誕辰在古代是一個極為重要的日子，堪比現代「教師節」。

中國古代老師的14種稱謂（01製圖）

【懶人包】一個圖輯看清中國古代老師的14種稱謂：

+ 9

祭拜孔廟

在漢代，每年孔子誕辰日，皇帝會率領文武百官祭拜孔廟，還會在宮中宴請國子監、太學的老師。

古代也評「優秀」教師

到了唐、宋時期，尊師儀式進一步發展，不僅有祭祀孔子的禮俗，各地還會從老師中選拔成績突出者，報送朝廷，那些獲得「優秀」稱號的老師，將得到獎賞。

尊師儀式越來越隆重

清代更加重視教育，在孔子誕辰日這天，朝廷會給各個書院、學府老師「加薪」，成績卓著者還能「升職」，最高被授予八品職銜。

告訴孩子，古人叫「老師」原來有這麼多花樣

《周禮》有注：

師，教人以道者之稱也。

韓愈《師說》曰：「師者，所以傳道授業解惑也。」善為人師者，可以為學生指引人生的方向。提到「師」，你最先想到哪句話？古人又如何稱呼「老師」？

1. 夫子

夫子原為孔子門徒對孔子的尊稱，後來成為人們對教師的尊稱。《論語·子張》中就有「夫子焉不學，而亦何常師之有」的記載。

孔子燕居像（孔子博物館）

2. 師長

師長含有視老師為尊長之義，是古時候對教師的尊稱之一。《韓非子·五蠹》中將「父母之愛、鄉人之行、師長之智」並稱為教育後代的「三美」。

3. 山長

山長是歷代對山中書院主講教師的稱謂，其出處源於《荊相近事》。五代十國時期，蔣維東隱居衡山講學，被尊稱為「山長」。此後，「山長」成為對教師的一種尊稱。

元代時，各路、州、府都曾建有書院，設山長。明清沿襲元制，乾隆時期曾一度改稱院長，清末仍叫山長。廢除科舉之後，書院改稱學校，山長的稱呼廢止。

4. 師傅

師傅是古時老師的通稱，這一詞原本是太師、太傅、少師、少傅等官職的合稱。

5. 師父

《呂氏春秋·勸學》中記載「事師之猶事父也」，古代有「一日為師終身為父」的說法，所以也將老師尊稱為師父。

相關文章：老師婚禮在幼兒園舉辦 伴娘伴郎都是學生 超暖原因曝光很有意義

+ 5

6. 西席

西席也稱西賓，是對教師的一種尊稱。漢明帝劉莊當太子時，曾拜桓榮為師，登皇位後，他對桓榮仍十分尊敬，常到桓榮住的太常府內，聽桓榮講經。

漢代席地而坐，室內座次以靠西向東為尊。漢明帝雖貴為皇帝，仍然給桓榮安排坐西面東的座席，表示對啟蒙老師的尊敬。此後，「西席」或「西賓」就成了對教師的尊稱。

7. 師保

「無有師保，如臨父母」，師保原為古代輔弼帝王和教導王室子弟的官員，亦師亦保，統稱「師保」，後來泛指老師。

8. 宗師

《漢書·平帝紀》記載：「其為宗室，自太上皇以來族親，各以世氏、郡國置宗師以糾之，致教訓焉」。宗師原為掌管宗室子弟訓導的官員，後逐漸演變為眾所敬仰、堪稱師表的人。

9. 教授

今天的教授是高等教育體系中的一種職稱，在古代太學中則是講學的博士。漢、唐兩代太學都設有博士，宋代中央和地方的學校始設教授，元代各路、州、府儒學以及明清兩代的府學也都設有教授。

10. 助教

助教指的是在國子監任教的教師。西晉咸寧二年立國子學，始設助教，協調國子祭酒、博士傳授儒家經學。此後除個別朝代外，國子監中都設經學助教。

11. 學博

學博原為唐代府郡的學官，唐代府郡置經學博士各一人，掌以五經教授學生，後泛稱學官為學博。

12. 講郎

「雖不立學官，然皆擢高第為講郎」，講郎原為講授經書的官員。

《呂氏春秋》 （中國國家博物館）

13. 教諭

原為宋代京師小學和武學中的學官名。明清時期，縣設「縣儒學」作為一縣之最高教育機構，內設教諭一人，另設訓導數人。訓導是輔助教諭的助手。府學教諭多為進士出身，由朝廷直接任命。

14. 先生

先生最初含義是先出生的人，引申指長輩、知識豐富的人。《孟子》中的「先生何為出此言也」中的「先生」，是稱呼有學問、有德行的長輩。

後來，先生這一稱謂擴展為從事教育工作的人。《禮記·曲禮上》記載：「從於先生，不越路而與人言。」鄭玄注：

先生，老人教學者。

古人對老師的稱呼頗具歷史趣味，如今我們對老師的尊稱更講究情感創意。園丁、蠟燭、春蠶、春雨、人梯、孺子牛……這些比喻不僅出現在學生的作文中，更體現了社會對教師職業的尊重。

從「夫子」到「老師」，從「西席」到「教授」，變化的只是稱謂，不變的是一代代教育工作者「傳道授業解惑」的本質，是中華民族綿延數千年的尊師重教傳統。

相關文章：台灣女老師化身迷你裙啦啦隊女神爆紅 鄰校派「他們」挑機惹圍觀