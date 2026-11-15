「瀏海」源自歷史人物名字？畫像曝光 傳為史上留此髮型第一人
撰文：TVBS新聞網
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「瀏海」是指垂在額前的短髮，是現今相當常見的髮型名稱。
有網友在社群分享冷知識，原來大家習以為常的「瀏海」一詞，其實是源自道教仙人劉海的名字，許多網友得知後紛紛直呼「長知識了」。
有網友在Threads發起第一屆「沒看書真的不知道」大賽，當中有位參與網友就分享「瀏海」一詞的起源。
他指出，「瀏」字最初應寫作姓氏「劉」，因為歷史上第一個留瀏海的人名字就叫做「劉海」。
冷知識引發網友熱烈回響
這則貼文曝光後引發網友熱烈討論：
「是這串文裡面，最炸裂的冷知識」
「非常有趣的故事」
「哇，這太酷了」
「這知識好酷，我以前真的有納悶為什麼要叫瀏海」
「沒想到瀏海的起源竟然是來自一個男生」
「長知識了」
「故宮南院裡面有介紹」
故宮南院說明瀏海典故
台灣故宮博物院南部院區過去曾在臉書粉專介紹，「瀏海」一詞來源於道教全真派祖師「劉海（或作劉海蟾）」，祂經常以頭髮梳到額頭前、長度齊眉的造型出現在戲曲與版畫中，據說這種髮型便是以祂的名字命名▼▼▼
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道教祖師劉海的重要地位
根據道教典籍記載，劉海是紫陽真人張伯端的師父，曾將金丹秘訣傳授給張伯端，使其悟道並著有《悟真篇》。
劉海不僅是道教全真派五祖之一，也是「海蟾派」的開山祖師，在道教發展中具有重要地位。
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