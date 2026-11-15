「瀏海」源自歷史人物名字？畫像曝光　傳為史上留此髮型第一人

「瀏海」是指垂在額前的短髮，是現今相當常見的髮型名稱。



有網友在社群分享冷知識，原來大家習以為常的「瀏海」一詞，其實是源自道教仙人劉海的名字，許多網友得知後紛紛直呼「長知識了」。

常被視為「瀏海女神」代表人物之一的宋慧喬。（《太陽的後裔》劇照）

有網友在Threads發起第一屆「沒看書真的不知道」大賽，當中有位參與網友就分享「瀏海」一詞的起源。

他指出，「瀏」字最初應寫作姓氏「劉」，因為歷史上第一個留瀏海的人名字就叫做「劉海」。

冷知識引發網友熱烈回響

這則貼文曝光後引發網友熱烈討論：

「是這串文裡面，最炸裂的冷知識」

「非常有趣的故事」

「哇，這太酷了」

「這知識好酷，我以前真的有納悶為什麼要叫瀏海」

「沒想到瀏海的起源竟然是來自一個男生」

「長知識了」

「故宮南院裡面有介紹」



故宮南院說明瀏海典故

台灣故宮博物院南部院區過去曾在臉書粉專介紹，「瀏海」一詞來源於道教全真派祖師「劉海（或作劉海蟾）」，祂經常以頭髮梳到額頭前、長度齊眉的造型出現在戲曲與版畫中，據說這種髮型便是以祂的名字命名▼▼▼

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道教祖師劉海的重要地位

根據道教典籍記載，劉海是紫陽真人張伯端的師父，曾將金丹秘訣傳授給張伯端，使其悟道並著有《悟真篇》。

劉海不僅是道教全真派五祖之一，也是「海蟾派」的開山祖師，在道教發展中具有重要地位。

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