靈異．真人真事｜戲院大火奪數百命　傳事前有無頭鬼用繩綁觀眾頸

遼寧省丹東市元寶區新柳街新柳商業城東南側約80米的位置，有一座造型奇特的碑塔。如此與周圍環境格格不入，又散發着詭異氣息的東西，卻始終沒有被拆除，因為其背後是一段可怕的事故。



這座碑塔並不大，碑體六角形，碑高6米，下大上小。頂部有一直立鐵柱，柱上串有等距離的5個金屬圓環。下有圓形碑座兩層，下層大，上層小，碑身座落其上。

塔的正面碑文寫有「滿洲舞台罹災者慰靈碑」，當地人俗稱其為「鎮魂塔」。

這場據報導致800人死亡的滿洲舞台慘劇，連遠在歐洲的媒體也有報道。（《星期日信使》，靈異社區提供）

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關於這座塔 還要從偽滿時期說起

1931年九一八事變後，安東（今丹東）成為偽滿洲國重鎮。當地建有一座木結構、造型簡單的「滿洲舞台」，專供戲曲演出使用，佔地880平方米。舞台內設池座、邊座、前包廂、後包廂及對面樓等席位，可容納千餘人。

資方每逢農曆節慶，便邀請外地名角前來演出，如麒麟童、小楊月樓、唐韻笙、白玉昆等。因演員演技精湛，每場演出均獲好評，使滿洲舞台名噪一時。

1937年（偽康德四年）春節，舞台從奉天（瀋陽）請來青年刀馬花旦兼青衣坤角豔麗華，並啟用時年十二歲的郭景春（藝名筱麟童，2018年3月逝世）首次登台。

正月初三（2月13日），按習俗為家人團聚、媳婦回孃家之日，多數店鋪歇業。民眾多前往觀戲，滿洲舞台觀眾較平日更多，座無虛席。當晚七時許，戲園內人滿為患，許多人站立觀戲。因恐觀眾中途離場，負責人下令關閉大門。

晚八點二十分左右，《三進士》演畢，下一齣《力殺四門》開演，秦懷玉由郭景春扮演。觀眾正凝神觀戲時，忽有人大喊：

後台起火了！

場內頓時大亂，燈光熄滅，一片漆黑，濃煙驟起，火勢迅速蔓延至天棚。觀眾驚慌失措，互相推擠踐踏，倒地者被層層壓住。少數倖存者借天棚火光從樓上窗戶跳離火場。隆冬風急，風助火勢，烈焰沖天，映紅安東夜空。不久舞台頂蓋坍塌，大量觀眾被燒死、嗆死、砸死或踩死。僅八、九十人逃生，多由後台便門、樓窗或廁所小窗逃離。跳樓者中三人當場死亡，七、八人腿腳摔傷。一位侯姓中年婦女體胖，跳樓時陰部被鐵柱撕裂，送入丹國基督教醫院（現第三醫院）後因失血過多死亡。

當時廣濟街、新柳街一帶聚集千餘人，無法施救，只得旁觀。除本地消防車外，朝鮮新義州消防車亦緊急趕來，共達十八輛。因附近無消火栓，水源不足，只能從鴨綠江取水，杯水車薪。

大火經一夜撲救，至次日清晨方熄，餘煙未散，焦臭難聞。拂曉前，偽警察設崗封鎖火場，以木樁、鐵蒺藜和葦蓆圍擋，僅留兩米寬出口搬運屍體。

戲園大門為飯田設計，消防人員無法拉開或推開，遂以斧劈錘擊。破洞後焦臭氣味撲鼻，洞內可見死者屍體緊堵門內。撬開門後，屍體層層倒出，皆焦爛蜷曲，難以辨認。消防人員用鐵鈎拖屍，致部分屍體腹部、胸部破損。因屍體過多，偽警察從東坎子監獄調來二十餘名「犯人」，將屍體擺放於新柳街和廣濟街。未疊壓者就地陳列，由家屬認領登記，且規定一經認領不得退換。

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認屍現場哭聲震天 慘不忍睹

搬運過程中，日偽當局將死者所戴金戒指、耳環、髮簪、手鐲等飾物盡數擄走，並從灰燼中搜尋燒落的首飾，甚至篩灰取金。

這場火災死傷慘重，損失巨大，世所罕見。起火原因何在？

郭景春時年十二，為高德玉關門弟子，此前從未登台。當晚首演，師傅高德玉恐其怯場且怕其受寒，遂在後台化妝室爐內填大量煤塊，鎖門後前往前台觀演。不料煤火過旺，十分鐘內爐筒爐壁燒紅，烤燃多層紙糊板壁，引燃紙棚及後台易燃物，加之油質佈景，火勢蔓延導致電線短路，終成大火。

高德玉見火起，背起未卸妝的郭景春從後台便門逃出。自知闖禍，罪責難逃，當夜逃往大連，潛出「滿洲國」。

如此慘案，日偽當局為掩人耳目，僅免去偽安東省長職務。後發布通緝令捉拿高德玉，因其已逃離，此事不了了之。

在死者親屬與社會輿論壓力下，日偽當局為平息民憤，於同年十一月由新任偽安東省長黃富俊在廢墟上立一塔頂式紀念碑，正面刻「滿洲舞台罹災（者）慰靈碑」（原文缺一字，應為十字）。碑旁建一直徑約七米涼亭，內置石桌、四石凳，左前設養魚池，中有花壇、假山及噴泉。日偽稱此建築為「廣濟樂園」。解放後，改稱「廣濟花園」。

這場大火也有靈異傳說

有傳說那場火災只有兩個生還者，是一個老頭和他的孫子，在看戲還沒等開演的時候，他孫子就哭着讓他爺爺帶他走，說是看到了很多穿着白色衣服並且沒有頭的人，在往看戲的人脖子上綁繩子，他爺爺聽了以後就帶他出去了，剛出門口的時候，門就關上了，裏面就發生了大火。其他人誰也沒跑出來，都死在裏面了。

還有傳說，那天原本還有一個老人帶着自己的孫子去看戲，可孫子到了門口卻不敢進去，說裏面的人，皮膚都像焦炭一樣，有的沒腦袋，有的皮膚還留着膿。老爺子是戲迷不想走就說小孩胡說八道，可這小孩還繼續哭，老人實在拗不過他，便帶他回家了，可剛走沒多遠，後面便傳來了鬼哭狼嚎的慘叫，這戲院子就着火了。

在這80餘年裏，這座塔周圍的環境因為城市的變遷已經發生了很大的變化，周圍已經建起了居民樓，但這座塔始終沒有被拆除。

據民間傳說，在城市建設的過程當中，曾經計劃拆除這座塔，但在拆除的過程中出現了意外傷亡事故，最終一直未被拆除。

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