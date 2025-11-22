鬼故｜IG突然自動關閉　手機停在自拍模式　畫面出現的不是自己……

凌晨1:57，周郁婷坐在床上，百無聊賴地刷著手機。她本來只是想快速看完朋友的限時動態後睡覺，沒想到IG突然閃退，手機螢幕停留在相機模式。



文：風勳遠（發表於爆料公社故事館）

又是這樣⋯⋯

她嘆了一口氣，準備關掉相機時，卻發現手機畫面有些異常——螢幕上的自拍模式竟然自己啟動了。原本應該映出她臉龐的畫面，卻被一片黑暗取代，只有背景隱隱約約看得見輪廓。

示意圖（AI生成圖片）

她揮了揮手，畫面沒有反應，彷彿手機的前置鏡頭正對著某個漆黑的空間。就在她疑惑時，畫面突然閃動了一下。

有東西在黑暗中移動。

周郁婷緊張地盯著螢幕，螢幕深處的黑暗裏，慢慢浮現一個模糊的人影，站在遠處，一動不動。她心跳加速，不由自主地放大畫面——那個人影向前走了一步。

她嚇了一跳，趕緊放下手機。

一定是錯覺⋯⋯

手機震動了一下，有新的訊息彈出：『已成功拍攝照片』她手指發麻，顫抖著打開相簿——剛剛的自拍模式，果然留下了一張照片。照片上，依舊是那個黑暗的空間，唯獨人影的位置已經往前移動了許多。而且看起來⋯⋯越來越清晰。

她的手機再次震動：

自拍模式將在 2:00 時再次啟動

現在時間顯示為 1:59，還剩不到一分鐘。她開始慌亂，試圖關掉手機，但無論怎麼操作，螢幕始終停留在這張詭異的照片上，按鍵也完全失靈。

時間跳到了 2:00，自拍模式再次自動啟動。黑暗的畫面重新浮現，那個詭異的人影，比剛才又近了一些，已經能看清楚輪廓——它的臉蒼白得不自然，嘴角微微上揚，像是畫上去的微笑，眼睛卻是一片漆黑，深不見底。

它站在黑暗中，緩緩地抬起了手。手機畫面瞬間閃爍——『已成功拍攝照片』

這次的照片裡，那個人影完全填滿了畫面，臉幾乎貼在鏡頭上，嘴巴大大裂開，眼睛直勾勾盯著鏡頭——彷彿在看著她。她尖叫著把手機扔到床上。房間內的燈光忽然閃爍了一下，隨即整個熄滅。

不！

她嚇得縮在床上，黑暗之中，手機螢幕自動亮起，閃動著一道訊息：『自拍模式將在 2:05 啟動』還剩兩分鐘。黑暗中，她感覺房間內空氣突然變冷，像是有什麼東西正在靠近她。她想要起身逃走，但卻發現身體動不了，四肢像被無形的力量牢牢地壓制在床上。

時間一秒一秒流逝。

2:05到了，手機如期啟動自拍模式，螢幕自動轉向她——這一次，畫面清晰地顯示出她所在的房間。她看到自己驚恐的臉龐、顫抖的身體⋯⋯以及她的身後，站著一個蒼白的人影，正低頭俯視著她。它輕輕地彎下腰，貼近她的耳邊，用近乎耳語的聲音說：

我終於拍到你了。

她的尖叫聲卡在喉嚨裏。手機再次拍下一張照片。

隔天上午，朋友們發現周郁婷並未上班，電話也無法接通。警方到達她的住所，發現門窗緊鎖，屋內空無一人，只有一支手機靜靜地躺在床上。

手機相簿裏，只有一張最新的自拍照——照片上，空無一人的房間裏，她坐在床上，神情驚恐，而她的身後，清晰地站著一個沒有五官的黑色人影。唯一的線索是手機的備忘錄裏寫著一句話：『下一次自拍模式將在今晚2:00啟動。』

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】