鬼故｜千萬別在「凌晨1點44分」問這句話　隨時收到極恐怖回應

在深夜的線上論壇，有一個流傳多年的禁忌話題：只要你在凌晨1:44於某些指定版面發文，並以「有人在嗎？」為標題，你就有機會收到一則來自帳號「Responder001」的回應。帳號沒有頭貼，沒有任何個人資料，也從不發文，只會留言給那些在正確時間、正確地點丟出正確問題的人。留言永遠只有一句話：「我一直都在。」



文：風勳遠（發表於爆料公社故事館）

林芷涵是懸疑怪談頻道的經營者，熱衷於破解都市網路怪談。她某天在深網裏挖到這條傳說，立刻燃起好奇心。她設法追溯過往留言紀錄，卻驚訝發現——曾發文者皆於數日內從網路與現實中「消失」。他們的帳號停止更新、留言紀錄消失、甚至親友都找不到本人，就像從沒存在過。

示意圖（AI生成圖片）

芷涵決定嘗試一次，並拍攝為特別企劃。她按照傳聞規則，在一個荒廢的深夜留言版中，於1:44整發出一篇標題為「有人在嗎？」的貼文。時間跳到1:45，貼文底下出現一則回覆。

我一直都在。 帳號名：Responder001

她心跳加速，盯著那行字，開始在鏡頭前記錄：「觀眾朋友們，這是真的，傳說中的帳號真的存在⋯⋯」

下一秒，聊天室跳出第二則留言：

你，也要一直在。

她錯愕。然後，網頁自動跳轉，切入一個從未見過的介面——畫面中央是她的直播畫面，但角度明顯不是她的筆電鏡頭，而是從她背後的角落拍下來的監視影像。那個角度，她從未裝設攝影設備。她轉頭看向房間角落——空無一物。

但畫面中的自己卻緩緩轉頭，對著「攝影機」微笑。她當場嚇得拔掉筆電電源，但螢幕依舊亮著，影像繼續播放。那個畫面裏的「她」，走到螢幕前，低語出一句話：

輪到你了。

隔天，林芷涵的直播頻道更新了一段影片，標題只有一行字：

我一直都在。

影片畫面極度模糊，只能勉強辨識出一個人影坐在昏暗房間的角落，對著螢幕微笑不語，雙眼全黑，嘴角上揚。留言區被自動鎖住，觀看數停留在001。警方嘗試調查影片來源，卻發現帳號所屬者——林芷涵，從未存在於任何真實戶籍資料庫中。

但每當凌晨1:44，仍有人按捺不住好奇心，在某些寂靜的留言板貼出一句：「有人在嗎？」若你收到回覆——「我一直都在。」請記住，不要回話，也不要再登入。否則，下一個成為「回應者」的——就會是你。

