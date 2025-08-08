我以前都不信，但自從高中同學有特殊體質（有東西會頭暈，也是看得到，但有時會看不到），才發現真的都像他說的這樣。



文：鄭建通（發表於靈異公社）

文章比較長，有興趣再看……

猛鬼卡拉OK｜地庫包廂唱K拍照留念 之後看照片才知天花板上有……（01製圖）

點圖放大閱讀（慎入）：

事情發生在某卡拉OK地下室包廂，我們幾位朋友在包廂唱歌，有一位朋友就拍照，就隨意拍了一些照片。當時特殊體質並沒有在現場，他剛好有事情。

快結束時，就叫特殊體質的朋友開車載我們。我們就上車，特殊體質的朋友就說：

你們剛剛幹嘛了？你們一上車，我頭超暈。

我們都很納悶，我們就唱歌而已沒幹嘛。他就說不可能，「我頭還在暈」，但不能明講被（鬼）跟，不然他自己會出事，我們就懂意思。

接著他就把冷氣窗戶全關起來，點根煙叫我們輪流拿，如果被跟，煙會很像人在抽一樣，速度會不一樣。我們就輪流拿，前面3個朋友跟我都沒事，我心裡想說哪有可能這樣就知道，到我最後一位朋友拿時……不誇張！香煙瞬間很像被吸一大口，一下就半根。

特殊體質的朋友就問：

你剛是不是有亂說話，還是拍照？

他就說只有拍了幾張照片，他把手機照片拿出來看時，我們大家都毛起來。有一張他拍站在沙發上的人時，拍到天花板那出現一張臉，而且照片還沒辦法刪。

特殊體質的朋友叫他快去找廟裡的幫忙處理，後來有處理好，照片也可以刪了，他也不敢在地下室亂拍照了。

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】