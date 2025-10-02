Miffy交叉嘴惹恐怖都市傳說　揭日本爆紅原因+曾與人氣角色打官司

Chiikawa近年憑藉可愛的面貌及別樹一格的世界觀而全球爆紅，已漸漸成為家傳戶曉的存在。不過，如要細數世界知名的卡通角色，就不得不提到荷蘭國寶Miffy，其故事繪本全球銷量不但超過8,500萬冊，周邊商品銷售額更創下一年2.2億美元（約17.1億港幣）的紀錄。熟悉Miffy的朋友，又是否知道Miffy標誌性的「交叉嘴」靈感來自哪裡？



靈感來自海邊的小兔子

Miffy由荷蘭插畫家Dick Bruna創造。在1953年，當時26歲的Dick Bruna開始製作圖畫故事書，直至1955年，他和兒子一起在海邊的村莊度假時，突然有一隻小兔子出現在他們的花園，因此他便用這隻小兔子作為靈感，開始創作哄兒子入睡的兒童故事。

Miffy由荷蘭插畫家Dick Bruna創造。（Facebook@Miffy）

Miffy原名的荷蘭語為「值得被愛的事物」

起初這隻小白兔其實並不是叫Miffy，牠的原名為「Nijntje」，來自荷蘭語「konijntje」，意思是小兔子，另外也有「值得被愛的事物」的寓意，但後來傳至世界各地時，為了方便發音，所以譯者將牠改稱為Miffy。

Miffy原名為「Nijntje」，來自荷蘭語「konijntje」，意思是小兔子。（Facebook@Miffy）

Miffy只有正面 繪本僅6種顏色

Miffy的設計極為簡單，因作者認為越簡單的作品，越能激發小朋友的想像力。如果有細心留意Miffy繪本的話，會發現在Miffy的世界裡只有藍、黃、紅、綠、灰、啡6種顏色，背景有時甚至只有一片白色。而作者為了方便兒童閱讀，所有繪本的大小也是16X16的正方形尺寸，且只有12頁，頁面左邊是四行文字；右邊則只有圖畫。此外，Miffy從來沒顯露過側臉，因作者希望牠能夠「以最真摯的雙眼去回應孩子」。

Miffy繪本的大小為16X16的正方形尺寸，且只有12頁。（Facebook@Miffy）

「交叉嘴」曾成為恐怖都市傳說

Miffy標誌性的「交叉嘴」形象一直引起不少人的好奇心，甚至曾有網民認為背後與欺凌（嘴巴被封住），或是恐怖的都市傳說有關，將牠與異形的血盆大口作聯想。不過作者曾解釋，Miffy臉上的「ｘ」其實不只是嘴巴，而是鼻子加嘴巴的樣子，且在繪本中出現過的Miffy爺爺奶奶，也有專用的皺紋嘴巴「✱」，因此「交叉嘴」只是繪畫風格而已。

Miffy爺爺奶奶，也有專用的皺紋嘴巴「✱」。（YouTube@Miffy）

Miffy第一本翻譯本是日文

雖然我們都知道Miffy來自荷蘭，但相信不少人是因為日本才認識牠。Miffy之所以深受日本歡迎，其實可追溯至17世紀初。當時，日荷兩國已有緊密的合作和文化交流，一直至到現在。為了慶祝兩國的友誼，日本在1983年更於長崎建立以荷蘭為主題的長崎荷蘭村（現稱豪斯登堡），Dick Bruna也曾到訪過當地。而世界第一本Miffy翻譯本也是日文，且早於1964年已傳入日本。溫馨的故事背景加上符合日本簡約美學的角色設計，再經世代的傳承下，Miffy自然深入日本人的心底裡，成為家喻戶曉的存在。

Miffy早於1964年已傳入日本。（官方圖片）

曾與Hello Kitty對簿公堂

不過，Miffy雖然在日本爆紅，但其實它曾與日本另一隻國寶級的卡通人物爆發「衝突」。Miffy版權擁有者荷蘭傳媒公司Mercis認為Hello Kitty的朋友Cathy與Miffy外形太相似，因此曾在2010年控告Hello Kitty的公司三麗鷗（Sanrio）侵犯版權和商標權，要求停止Hello Kitty在荷蘭、比利時及盧森堡銷售，其後法院裁定Mercis勝訴。三麗鷗隨即提起反訴，這場版權之爭最終在2011年達成和解，以「炒Cathy魷魚」收場。雙方更共同將預計用作訴訟的15萬歐元（約137萬港幣）捐給日本311地震和海嘯的受害者。

Cathy曾出現在卡通動畫《Hello Kitty的天堂》第30集。（YouTube@Hello Kitty Lovers）

Miffy最新主題園區登陸長崎豪斯登堡

雖然Miffy曾與Hello Kitty有過版權之爭，但牠在日本的人氣依然有增無減。在東京除了有專屬的咖啡店「Miffy café tokyo」之外，就在今年6月，全球首個Miffy主題園區「Miffy Wonder Square」登陸長崎豪斯登堡，大家除了可走進Miffy的小村莊外，還可享受Miffy主題餐廳的美食和入住其主題酒店，有興趣的朋友不妨參觀！

「Miffy Wonder Square」登陸長崎豪斯登堡。（官方圖片）

