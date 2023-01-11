日本都市傳說「如月車站」歷久不衰　進入異世界如《千與千尋》？

日本是個很特別的國家，有着很多歷史的過去以及各種神秘事件，但卻又有着時尚摩登的潮流。除了日本著名的青木原樹海之外，神秘的如月車站也曾經轟動一時，也被翻拍成電影，但失蹤者卻依然是一個謎。



如月車站流傳十多年仍受關注，更被翻拍成電影👇👇👇

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事情發生在2004年的日本，當時日本的一個網站2ch出現了一個求助帖。求助者蓮實（はすみ）在晚上11時乘搭了一列電車，平時應該只需7、8分鐘就會到站的電車，不知為何過了20分鐘都遲遲未停。覺得詭異的蓮實便上網發帖，希望可以得到大家的解答。當時，有網友建議她到車長室進行查詢。蓮實也前往車長室嘗試詢問，但是卻沒有得到車長的回應，彷彿車長不存在一樣。電車裏與她一起的有另外幾個人，但大家都一直處於昏睡中，並無覺得不妥。

蓮實唯有繼續與網友溝通，告訴大家她的情況。也有網友認為她可能上錯了列車，讓她繼續等等看如何。就在午夜12時，列車穿過一條陌生的隧道之後才停在如月車站。如月車站的日語是「きさらぎ駅」，其音調與「鬼駅」相似。

蓮實到達如月車站後，根據網友的提議下車看看。下車後，蓮實發現整個車站是空無一人的，而網友根據網上的車站資料發現如月車站是不存在的。蓮實覺得不對勁想要再次回到電車時，發現電車已經離開站台了。這時候網友也給了各式各樣的建議，蓮實還為此報警，但是警察卻沒辦法找到如月車站；聯絡了父母請他們來接她，但是沒人知道到底她在何處。

在沒有辦法的情況下，蓮實便走出車站，希望可以找到計程車回家。走出車站放眼望去，周圍只有高山和樹木，別說要找計程車連人影都沒有。耳邊還傳來源自隧道的太鼓聲音和鈴聲，讓蓮實更加覺得無助且害怕。

蓮實知道沒有車可以接送她後，又準備回去車站裏，希望可以跟着隧道往回去的路走。就在這時候，突然聽到「喂！在鐵道上走很危險的！」的說話聲，聲音是來自一個老人家。就當蓮實回頭想要看看是誰時，老人家突然消失不見了，讓她更加害怕地向着傳來太鼓和鈴聲的隧道方向跑去。

終於成功離開隧道後，她看見隧道的名字是「伊佐貫」。蓮實之後遇到了一個人，指可以送她到附近的旅館。就在蓮實上車後，那個人卻一直在那裏喃喃自語，也不再和蓮實對話，讓她覺得很不對勁。在論壇最後的留言，蓮實說車子已經往山裏的深處去了，她想要找機會逃離車子，另外就是手機的電量所剩不多。蓮實的留言就到此，再也沒有下文。這一個話題之後就成了日本的都市傳說，而且也曾有民眾表示去過如月車站。

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有網民指，如月車站其實與《千與千尋》有着相似點。千尋與父母在樹林中不小心進入的隧道與如月車站非常接近，進去後都是空無一人。另外，蓮實在車站聽到的太鼓聲與鈴聲彷彿是一個指引，與千尋在隧道裏聽到的聲音很像。

另外，一名名為葉純的網民在同樣的網站發帖指自己也曾經到過類似如月車站的月之宮站，就在如月車站附近的Yami站（やみ駅）和katasu站（かたす駅）之間。所幸的是，葉純成功存活而引發熱議。

由於葉純並沒有詳細說明經歷，大家就開始猜測這可能發生在靜岡縣。但也有很多網民指自己曾誤入如月車站，他們發現來到這裏會覺得與外界不一樣，時間的流逝與平常的不一樣，而GPS也難以確實有關的地點，這也讓如月車站成為一個結界的說法。成功從如月車站回到人間的網民表示，其實只要燒掉一些東西，只要有煙出來就能成功離開該處。

除了這個神秘的如月車站之外，其實世界各地也流傳着類似的神秘車站。在香港民間就有流傳的屈地站、林士站，在建立時發生過離奇靈異事件而最後被迫關閉使用。

在美國也有過類似的車站，那就是位於俄亥俄州辛辛那提列車車站（Cincinnati）。據說，辛辛那提總站是一個廢棄的車站，如果一直乘坐該列車不下車直到辛辛那提總站，這些人都會消失不見，不會再回來。值得一提的是，《蝙蝠俠3 》有多幕在此取景。

這樣的車站很可能是穿越了時空，讓蓮實去了另一個時空，遇到了那個奇怪的人。但又怎樣解釋她能繼續留言直至電話沒電為止呢？

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