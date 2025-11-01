10歲小學生「對同學阿媽一見鍾情」　劇情神展開　Auntie終變老婆

說起「姐弟戀」，大家一般想到的是「女大男小几歲」，比如大三歲的「學姐帶學弟」，或者大五歲的「姐姐照顧弟弟」。可最近日本靜岡的一對新婚夫妻，直接把「姐弟戀」玩到了極限：女方54歲，男方33歲，相差21歲！



更勁爆的是——男方小時候竟然是女方女兒的同學！也就是說，當年他去同學家寫作業，喊的「阿姨」，多年後真的成了「老婆大人」。這波劇情反轉，放日劇裏觀眾都嫌編劇腦洞太大。

小勇（イサム）與小綠（みどり）。（ABEMA）

節目上的訪問與生活照：

小學家長會上「一見鍾情」

故事要追溯到二十多年前。10歲的小勇（イサム）在小學班級親師會上，第一次見到同學的媽媽——小綠（みどり）。當時的小綠正值芳華，温柔優雅，舉手投足間自帶氣場。小勇小小年紀，心裏竟然暗暗留下了烙印：

這就是我喜歡的類型！

當然，那時候他也只能偷偷放在心底。畢竟人家是「阿姨」，而他不過是個小學生。

多年後重逢，直接開撩

時間快進到成年。小勇長大成人，意外和小綠重逢。多年未見，心底那份悸動又被點燃。一般人遇到這種情況，大概只會心裏默默感嘆一句「阿姨還是那麼優雅」。但小勇偏偏是個直球選手，上來就表白：

我從小就喜歡你，請和我交往吧！

小綠直接懵了，差點以為自己遇到惡作劇節目。畢竟兩人年齡差21歲，還是「女兒同學」，怎麼看都不像認真的。她苦笑着回：

你在開玩笑吧？別鬧了。

可小勇沒放棄，他用行動證明自己是真的。在熱烈追求的過程中，小勇展現了驚人的「行動力」：

一周內買地：別人買房要思前想後，他為了證明決心，立馬掏錢。

一個月內完成設計：和建築師一起熬夜畫圖紙。

十個月內蓋好新房：建成一棟小屋，直接準備婚後生活。



要知道，這可是耗資數千萬日元的大工程！普通男生追女孩子，可能是送花送巧克力；他直接送了一套「未來的家」。這一波操作，不僅把小綠感動得稀里嘩啦，也讓原本強烈反對的岳父母逐漸鬆口。畢竟，這麼拼的女婿上哪找？

女兒的態度，成了關鍵

小綠曾猶豫過，擔心兒女的感受。畢竟「媽媽和同學談戀愛」，聽起來確實有點刺激。但讓她意外的是，女兒居然發來短信：

媽，如果你真的幸福，那就去追吧。年齡不是問題。

有了這份理解，小綠徹底卸下心理包袱，勇敢牽起了小勇的手。於是，倆人順理成章地走進婚姻殿堂。

甜蜜婚後：日常像偶像劇

在ABEMA綜藝節目上，兩人分享了新婚生活：一起做飯、一起佈置小屋、一起讀當年的書信。小勇甚至在鏡頭前感動落淚，說：

遇見綠真好。

彈幕和評論區都炸開了鍋：

「這是真愛啊！」

「怎麼看都像母子」。

「我33歲還在租房，他已經為愛蓋了別墅。」



日推和新聞評論區裏，意見兩極分化

支持派：

「愛就是愛，沒什麼好說的！」

「勇敢追求幸福的樣子，真的很打動人。」

「比那些只會嘴上說愛的人靠譜一萬倍。」



質疑派：

「現在是甜蜜期，十年後會怎麼樣呢？」

「等妻子60歲，丈夫才39歲，這差距能跨越嗎？」

「總感覺像是母子檔，心裏有點怪怪的。」



調侃派：

「同學以後喊他什麼？『同學爸爸』還是『同學姐夫』？」

「勇：小時候喊你阿姨，長大後喊你老婆。」

「這劇情比日劇都刺激！」



不得不說，小勇是真的猛。他的追愛方式，完全就是「霸總+行動派」結合體。別人說「給你一個家」是口頭承諾，他是真的買地建房。不過現實一點來說，年齡差確實會帶來挑戰。身體狀態、未來規劃、家庭壓力……這些都不是雞湯能解決的。

但話說回來，婚姻的本質是什麼？就是兩個人願意一起承擔、一起面對。外人再怎麼質疑，也沒辦法替他們過日子。這故事要是放到國內綜藝，估計彈幕全是——「編劇出來捱打！」結果日本這對小夫妻直接上節目，告訴大家：

不好意思，我們的愛情，比電視劇還要精彩。

