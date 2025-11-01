忘年戀｜23歲女戀上媽媽53歲男酒友！主動女追男過程比偶像劇還甜

日本一檔節目《新婚さんいらっしゃい！》（新婚夫婦請登場！）於 10 月 19 日播出的一對新人，因他們是一對相差整整 30 歲的年齡差夫妻而引起觀眾熱議！



據《abc-magazine》報道指出，丈夫是一名在香川縣丸龜市經營酒吧的 53 歲男子瑞樹，而妻子惠則是年僅 23 歲的家庭主婦。雖然兩人相差三十歲，但感情甜蜜到令人羨慕。更令人驚訝的是他們的緣分，竟始於妻子的母親！

從朋友的女兒到妻子

瑞樹和惠的母親是同齡人，年輕時便是酒友。兩人常互訪對方的酒吧與小吃店，感情深厚。某次，35 歲的瑞樹還幫忙照顧當時只有 5 歲的惠，當然那時的他只把她當作是朋友的孩子。

但十五年後，命運翻轉。三年前，惠開始在母親的酒吧幫忙工作，兩人因而再度重逢。起初只是一起與母親小酌、聊天的關係，沒有任何戀愛火花。

直到九個月後，兩人看完電影去吃烤肉時，氣氛忽然不同了。惠回憶說：

平時他玩遊戲都很嗨，但那天他一句話都沒說，只專心在烤肉，好認真！

這份反差，竟讓她瞬間心動不已。

主動出擊的年輕妻子

從那之後，惠開始行動，如一起吃飯、發合照、還會貼着瑞樹說「喜歡你～」雖然帶點調戲的意味，但三個月後，當朋友問她「如果他交了女朋友你會不開心嗎？」時，她才意識到自己真的喜歡他。

於是她設計了吃醋陷阱，那就是有天故意拒絕對方的邀約，並說有人約她去看電影。沒想到瑞樹居然慌了神，忙問和誰出去！她立刻回擊：

你吃醋了嗎？你喜歡我嗎？喜歡就說出來！

就這樣，這段跨越 30 歲的戀情正式開花結果。

母親的複雜心情

節目播出時，惠的母親也坐在觀眾席上，全程雙臂交叉、表情複雜。她坦言，直到看到節目錄像，才知道兩人戀情的經過。

當年女兒只是隨口在自己經營的酒吧櫃枱說：「我和他在交往哦～」，讓母親又驚又怒。瑞樹原本打算鄭重前來拜見並說明兩人在交往，但惠卻因為太開心就順口說了。然而，儘管惠的母親雖然接受了戀情，但起初堅決反對婚事。

一年後，瑞樹鼓起勇氣求婚。他在節目上讀出親筆信，哽咽表示：「如果我是她父親，我也不會輕易原諒自己。」

母親聽後終於露出笑容，鼓掌祝福兩人。看了這段真摯又奇妙的忘年戀，讓許多觀眾直呼：「比偶像劇還甜！」

