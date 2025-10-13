23歲男生熱戀83歲奶奶　一見鍾情讚她1大優點！獲雙方家庭支持

日本一名男子正在與同學的83歲奶奶交往，這段跨越60歲差距的戀情不僅火遍網絡，還得到了雙方家庭的支持。



這對情侶因街頭採訪而走紅網絡。採訪中，23歲的光夫（音譯）温柔地牽着愛子（音譯）的手，愛子甜美的聲音、精緻的指甲以及時尚的短髮，讓她看起來遠比實際年齡年輕。愛子透露，兩人的紀念日正好在情人節，至今已經交往超過半年。

看看兩人在採訪中的甜蜜對答👇👇👇

+ 17

據《8Days》報道，愛子曾是一名園藝師，經營過大型植物園。她曾經結過兩次婚，有一子一女，以及五個孫子。離婚後，她一直與兒子一家同住。

愛子生活習慣健康，注重穿着打扮，舉止優雅，這也讓她保持了年輕的氣質。至於光夫，他即將大學畢業，目前在一家創意設計公司實習。

在該採訪中，光夫表示自己與愛子的孫女是同班同學，而正是在一次去她家拜訪時，他對愛子一見鍾情。

愛子也坦言心動：

光夫食量大、性格温柔，我從沒遇過這麼活力四射的年輕人，他深深吸引了我。

不過，兩人最初因年齡差猶豫不敢表白。轉折點發生在東京迪士尼樂園的一次旅行，這趟旅程原本由孫女安排，但後來臨時退出，只剩下光夫與愛子。在夕陽下的灰姑娘城堡前，光夫向愛子表白，愛子甜蜜回憶道：「那一刻，我完全被迷住了。」

目前兩人已經同居，但並未透露住在誰的家裏。據報道，他們其實早已秘密交往，只是直到公開後才獲得雙方家庭的支持。

雖然沒有談及婚事，光夫卻甜蜜表示：

每天醒來，看到她的臉，就是我最幸福的時刻。她嬌小，會仰頭望着我，有時還會依偎在我身上，真的讓人無法抗拒。

愛子則說，當光夫去上班時她會感到寂寞，但為他下廚又讓自己充滿動力。

這段忘年戀迅速引爆網絡，但輿論卻出現兩極化。有網友認為：

「他們可能有的是一種柏拉圖式、精神層面的連結。每個人都有追求真愛的權利」



但也有網友質疑：

「年齡差太懸殊，恐怕沒有太多共同話題」

「我很難相信這段戀情，但如果真的是出於真心，而非別有用心，我也祝福他們」



【相關圖輯】18歲抖音女「主動追求爸爸死黨」相差26歲 懶理批評現已熱戀8年（點圖放大瀏覽👇👇

+ 18

【本文獲「Goody25」授權轉載。】