烏克蘭無人機襲擊莫斯科兩大機場　逾300航班因安全管制飛行受阻

當地時間12月27日晚，因烏克蘭發動的大規模無人機襲擊，俄羅斯首都莫斯科伏努科沃機場（Vnukovo）和謝列梅捷沃（Sheremetyevo）機場被迫臨時停飛並實施空域限制，導致超過300架次航班被取消、延誤或改道，首都航空交通嚴重中斷。



莫斯科市市長索比亞寧（Sergey Sobyanin）表示，俄羅斯首都莫斯科在12月25日晚上遭到無人機襲擊。他發文稱，俄羅斯防空部隊偵測並攔截了多架接近莫斯科的無人機。市長辦公室強調，此次襲擊出現的無人機數量「異常之多」。

莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）稱，烏克蘭無人機襲擊莫斯科機場事件發生在12月25日聖誕節晚上。(資料圖片，Getty)

為應對襲擊，代號為「地氈」（Kovyor）的飛行限制計劃於當日16時在伏努科沃機場啟動，一小時後擴展至謝列梅捷沃機場，相關限制措施直至午夜前後才解除。根據機場線上公告板數據，期間有69架飛機被改道至備用機場，42個航班被取消，總計延誤航班超過270班次。

謝列梅捷沃和伏努科沃機場均有數十個航班受影響。俄羅斯官員強調，這些關閉和限制措施是暫時的，屬於預防性質。俄羅斯聯邦航空運輸署（Rosaviatsiya）報告稱，在空域被確認為安全後，已經解除安全措施，航班也恢復飛行。