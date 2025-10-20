日本26歲女同志已計劃變性　被41歲離婚大叔「1句KO」閃婚當媽

在如今「快餐式愛情」盛行的時代，閃婚好像也沒什麼稀奇的。但如果我告訴你：一個原本只和女生談戀愛的妹子，突然和一個大她15歲、還帶着兩個孩子的離異大叔閃婚，你是不是會下意識地喊一句：「這什麼日劇橋段？編劇都不敢這麼寫吧！」



沒錯，這事兒真就發生在日本。26歲的咲花（えみか，以下叫她Emika，音譯）原本是個妥妥的女同志，甚至還打算去做變性手術。但偏偏遇上了41歲的單親爸爸Koji，一個本來只是她打工時的老闆，結果陰差陽錯，硬生生成了她的老公，還讓她一夜之間變成兩個孩子的媽。

26歲的咲花原本是個女同志，甚至還打算去做變性手術。但偏偏遇上了41歲的單親爸爸Koji，陰差陽錯之下，他們結婚了。（地下ABEMA）

打工打着打着，打出了一個家庭

故事要從Emika去Koji公司打工說起。那會兒Koji剛離婚，獨自帶着兩個孩子，一邊經營IT公司，一邊兼顧奶爸身份，整個人忙得雞飛狗跳。於是經常把孩子帶到公司。Emika作為兼職小妹，工作能力嘛，說實話，她自己都承認「一般般」。用她原話說就是：「我到哪家公司打工，都被罵過，甚至還被炒過魷魚。」不過奇怪的是，雖然業務水平不行，但她跟孩子們的互動特別自然。Koji後來也說：

她工作一般，但和孩子們玩得超開心。我自己反而有點不擅長跟孩子互動，所以心裏突然蹦出來一個想法——要是她能當孩子的媽媽，那該多好啊。

聽到這句，我第一反應是：大叔，你這想法是不是太快了？員工入職半年不到，就想着把人家升職成「孩子的媽」？

大叔的表白：從「噁心」到「心動」

半年後，Koji終於鼓起勇氣表白。結果可想而知，慘遭拒絕。為什麼？因為Emika根本不喜歡男人。她一向只跟女生談戀愛，Koji這種「外表和年紀都大叔範兒」的類型，對她來說完全不在考慮範圍內，甚至直言：「有點噁心。」更關鍵的是，當時的Emika已經打算去做變性手術，準備成為「男孩子」。所以你看，從邏輯上說，這段感情根本沒有可能。

但Koji偏偏來了個「逆天操作」。他說了一句至今讓網友都炸裂的話：

如果你要做變性手術，那我也會做變性手術，成為女性。

兄弟，這操作有點拼啊。你這不是愛情宣言，這是放狠話吧？現場嘉賓聽到這句話的時候都驚呼出聲，日本網友在網上也是一片震驚：

「大叔，你這招太犯規了！」

「戀愛是戰術，結婚是戰略，Koji贏在戰略眼光。」

「這是『以命換命』級別的告白吧……」



別說，Emika真的被這句話打動了。她後來回憶說：

既然他這麼愛我，那我也要對他負責。

於是，她做了一個在外人看來瘋狂的決定：直接跳過戀愛階段，閃婚。

於是乎，26歲的女同志+41歲的大叔+兩個孩子，這四個元素瞬間組合成了一個新家庭。沒有戀愛磨合，沒有浪漫約會，直接就是「0日交往→結婚領證」。Emika的理由也很「硬核」：「與其拖拖拉拉地談戀愛，不如直接結婚，當媽媽。」

她還挺快進入角色的，婚後立刻投入帶娃生活。甚至還閒得搞了個小實驗——讓老公戴假髮、穿女裝。結果嘛，她直接吐槽說：「完全不可愛，你還是別變性了。」這對夫妻的日常，真的比綜藝節目還綜藝。

最有意思的是家人的反應

Emika的媽媽聽到消息後，不是擔心女兒，而是直接樂開了花。她說：

我本來以為你一輩子都只跟女生在一起，不會結婚。結果你不僅嫁給了一個男人，還有了孩子，我太開心了。

這轉折，屬實比媽媽本身的心態還大。而最震驚的，果然是前女友。想象一下：昨天還在和我牽手逛街的對象，轉頭成了別人孩子的後媽。這誰頂得住？

日本網友也是各種神評論：

「前女友此刻內心OS：姐只是分了個手，你直接當媽了？」

「這劇情發展得比百合漫畫都快。」

「如果我是前女友，我得懷疑自己是不是活在整蠱節目裏。」



別看兩人是閃婚 結婚4年後他們居然還挺幸福的

Emika和兩個孩子感情越來越好，甚至小兒子有一天對她說：

媽媽，我想要一個妹妹或弟弟。

這一句話，讓Emika的心都化了。她甚至因此放棄了變性的想法，開始認真考慮生孩子的事。想想這轉折——從「想變性」到「想懷孕」，這跨度比奧運會跳遠還猛。

這段故事在日本網上也掀起了熱烈討論。有人感動到落淚，有人則一邊吃瓜一邊狂吐槽：

「這比任何一部戀愛綜藝都精彩！」

「果然人生比電視劇更戲劇化。」

「大叔的戀愛戰術，我記下了。」

「說實話，還是覺得女方太衝動了，但也可能正是這種衝動才創造了幸福吧。」

「看到孩子說『想要弟弟妹妹』那段，我鼻子有點酸……」



Emika和Koji的故事，或許真的是對那句話最好的註腳：

幸福這東西，不一定按常理來。

【本文獲「日本這些事兒」授權轉載，微信公眾號：riben66666666】