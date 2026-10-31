靈異｜少女昏迷4個月「活在另一個現實」：如鬼壓床但嚴重100萬倍

一名14歲少女因為發燒而從學校被送回家，想不到之後病情惡化昏迷了數月，期間能夠感受到身邊的一切，卻無法動彈，並在期間產生了「另一個現實」，並看到巨樹和光球等靈性體驗。



根據《Mirror》報導，這名少女Trinity Shores當時是得到了流感，之後還患上肺炎、敗血症、之後還感染上「超級金黃色葡萄球菌」（MRSA）：

全部狀況都在攻擊我的肺部，我不應該還能活下來。

這些病症也導致她陷入昏迷，她事後形容當時的處境就像是被「鬼壓床」（被鬼壓），但嚴重程度要乘上100萬倍。

你可以聽到一切，感受到一切，但你就是無法動彈。

Trinity Shores現已二十多歲 常在社交平台分享昏迷4個月的奇妙經歷▼▼▼

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親友已做好最壞打算

Trinity回憶說，當時從學校送回家後，感到虛弱無法站立，她最後記得的是父親載着她衝往醫院，甚至還被警察攔下：「這就是我最後一段真實的記憶，接下來就是一片黑暗。」

當時醫生檢查發現她的肺部積滿了液體，導致大腦缺氧，隨後身體機能開始出狀況，包括腸道開始失禁，醫生表示這是多個系統開始衰竭的跡象。在被送往專科醫院後，她的親友們已經做好最壞打算。

受困體內無法動彈

鑑於Trinity的肺部已經停止運作，醫生將「葉克膜生命維持導管」（ECMO）插入她的頸部以維持生命，通過導管將營養液輸送到胃部，也使用透析器清洗血液。而實際上對於當時的Trinity來說，有一半的時間意識是非常清醒的。

我被困在一具拒絕移動的身體內，醫生叫我移動雙手，我內心在尖叫：我有在動！為什麼你們看不見！

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大腦虛構出「假的現實」

她的腦部也經常虛構出「假的現實」：

在其中一個幻覺中，她以為自己是一名在基地襲擊中臉部中彈的軍人；

另一個幻覺中，她深信自己的母親在售賣她的器官；

另外一個幻覺中，她認為是自己的胞弟刺傷了她的脖子。



事後她推測，這些幻覺可能都是因為大腦在試圖合理化身上的插管，而出現的虛假現實：「但在那時，感覺真的非常真實。」

經歷了靈性體驗

在她出事的第一個月內，心臟每天都會停止跳動，技術上來說她其實已經死亡：「我也體驗到了一些靈性的事情，我看到了黑暗，一棵巨大的樹，會發光的能量球，我感受到了愛和接納。」

我當時在想：如果這就是死亡，我已經準備好了，但我還沒完成自己的使命。

她表示實際上是母親將她拉了回來：「她從未停止過跟我說話，她會握着我的手，告訴我等我好了起來我們要一起做的所有事，未來擁有的馬、大花園、土地，她在任何人相信有可能之前，已經『顯化』了我的康復。」

後來因為ECMO導管失效導致她大量失血，醫生將管道轉移到腹部，她分享說在進行開胸手術時她是清醒的。「沒有麻醉，只有止痛藥，我不能動，不能咳嗽，我必須使用便盆，因為坐起來的感覺就像快死了一樣。」

在醒來後，她花了數周才站了起來，數月後才能說話，鍛鍊將近1年的時間，她才重建足夠肌肉在無人協助下走路，她的肺部也遭到永久性傷害，「我很快就會喘不過氣來，會咳出痰」。

儘管醫生說她的肺部永遠無法完全復原，Trinity拒絕接受這一點，如今她去健身房每周挑戰自己的肺部極限，目標有一天能夠不停歇跑完1英里，她表示那時候的經歷造就了如今的自己，她相信自己在這裏是有原因的：

我活下來是為了更重大的事，只是我還不知道是什麼，我很高興還能活着。

【本文獲「Goody25」授權轉載。】