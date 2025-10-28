財務自由｜不跟風、不all in還要注意這盲點　提早退休人人可做到

「離開職場後，我固定游泳、練氣功、TRX運動，還學插花；上午寫稿、看資料，沒事就與朋友聚會，許多朋友看到我都說氣色變好。」

林奇芬48歲從理財媒體社長「退休」後，將重心從工作慢慢放回自己身上，不僅生活多采多姿，還更愜意自在。

她將這樣的生活歸功於48歲前的自己，因為有儲蓄資產、經濟自主了，才能接受現在半退休生活「不穩定」的收入。



現在越來越多人希望越早退休越好，但又面臨醫療進步、國民平均餘命拉長，老年會活很久的情況，建議大家可以在55-70歲規劃「半退休」生活，70歲再進入退休，規劃生活節奏，理財策略也要不同，「在半退休的55-75歲理財可以積極一點，70歲之後再慢慢轉成保守投資策略」。

至於要準備多少錢才能退休？

若以每年100萬（台幣，下同）現金計，應要乘以20倍，老了準備2000萬就可以退休；2000萬的現金，以每年平均5％投報率就可創造100萬的現金流，最理想的退休模式，就是以現金流過生活、不動用本金，人生最後20-30年靠收益就好。

「100萬生活水準退休現在相當不錯，但20年後退休可能要面臨通貨膨脹問題。」林奇芬笑說，以前一碗蚵仔麵線只要20元，現在價格卻差很多，退休金額推估應該要越來越高。

盲點一：退休理財規劃不要只是保守「配息」

林奇芬笑說，很多人計算現金流時忽略「風險」，年輕時投資積極找高報酬、以股票為主，但退休後可能無法承擔風險，選擇「按月付息」的保守產品，但時間拉長，配息收益沒賺到著麼多錢，每月現金提領時利息時反慢慢吃掉自己的本金，這也是另類風險，「退休金要長久，不要只有收息的產品。」

「積極型投資人，在退休階段還是要漸進式投資，不建議完全轉成保守投資人，平衡型基金就會是好的選擇。」



舉例來說，過去幾年大家瘋買高收益債、固定收益產品，後來世界利率急速下掉，配息產品殖利率也降低，若過去有8％配息、現在只剩4％，基金卻因為合約要給予8％，就會拿本金給你。

反之，如今大家都在印鈔票，殖利率雖然很低，但是股票在市場上能創造高報酬，便能彌補債券問題，

有股有債，受到單一產品的衝擊就會降低。

林奇芬建議，退休規劃中能投資平衡型的基金，讓股票創造高報酬率，債券即使收益低，對抗通膨的能力相對較高；等到年紀越來越大後，再慢慢降低持股比例、拉高債券比例，降低資產波動性。



盲點二：不隨市場起舞，以資產配置角度檢視規劃

林奇芬說，升息、降息式金融市場正常的循環，升息環境中「股優於債」，但現在股票市場的本益比又很高、風險也相對較高，股、債忽高忽低很難掌握，資產配置應該要以「中性」的角度去看。

林奇芬建議，要以資產組合的角度檢視自己的投資，而非跟著市場流行。



盲點三：不一次all-in退休金，分散風險是關鍵

至於退休產品怎麼規劃？林奇芬直言，「分散風險是關鍵」。

林奇芬建議，資產組合建議以多元資產、組合型的「基金」方式投資，若再加上定期定額分散入場時間點分險，若遇上股市重挫，就可以降低成本與風險。



「確認股債比例分散風險後、定時定額投入市場分散風險，退休生活不用時時盯盤，應該跟朋友吃喝玩樂、旅遊爬山，甚至去當義工或參與活動，不怕睡不好。」

林奇芬笑說，自己的投資組合有單獨買的股票型與債券型基金，也有組合型基金以定期定額的方式投入，藉此分散風險。

