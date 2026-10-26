「意外跌倒」成長者奪命隱形殺手！醫師揭慘況：或改變下半輩子

不少人平日注重健康飲食及防癌，少鹽少油少糖，希望身體健康地活得更長壽，但1種「健康殺手」亦不能忽視。台灣營養功能醫學醫師劉博仁指出，中高齡人士「意外跌倒」是「奪命隱形殺手」，往往是健康急轉直下的轉折點，直言「1次跌倒，可能改變下半輩子！」。



中高齡人士「意外跌倒」是「奪命隱形殺手」，往往是健康急轉直下的轉折點。（示意圖／GettyImages）

醫師劉博仁於facebook專頁發文指出，曾有1名約65歲女患者在超商（便利店）買完東西出來於門口絆倒，造成大腿骨骨折，及後肌肉量明顯消失，整個人蒼老許多。（AI生成圖片）

醫師劉博仁於facebook專頁發文指出，曾有1名約65歲女患者在超商（便利店）買完東西出來於門口絆倒，造成大腿骨骨折，經歷手術與復健，再度回診時，劉博仁發現她的肌肉量明顯消失，整個人蒼老許多，女患者慨嘆「本來好好的人，跌個跤整個人都慘了」。

醫師：意外跌倒是奪命隱形殺手

另1個病例同樣是長者，因在浴室跌跤，頭撞到洗臉槽，造成腦出血，雖經醫院急救，救回一命，但從此必須坐在輪椅上無法行走。

劉博仁指出，高齡者發生髖部骨折後，前3個月的死亡風險比一般人高出5到8倍。（AI生成圖片）

高齡者髖部骨折後死亡風險更高？

劉博仁引用《內科學年刊》（Annals of Internal Medicine）1項大型研究結果，高齡者發生髖部骨折後，前3個月的死亡風險比一般人高出5到8倍，即使過了10年，骨折過的長輩死亡風險依然高於同齡人。研究結果亦顯示，雖然女性骨折機率高，但男性骨折後的死亡率反而更高。

劉博仁指出，跌倒過的人會產生「害怕跌倒」的心理，導致不敢出門、減少社交。（AI生成圖片）

跌倒後有什麼後續影響？

跌倒後續引發的「連鎖反應」不容忽視，高齡者一旦發生髖部骨折長期臥床，1年內死亡率可達20%到30%。活動量減少下，肌肉以驚人速度萎縮亦會形成肌少症，心肺功能隨之跟着退化，而長期臥床最容易引發致命的吸入性肺炎、泌尿道感染或褥瘡。

除生理影響，跌倒過的人會產生「害怕跌倒」的心理，導致不敢出門、減少社交，進而加速認知功能退化，罹患失智症的風險增加。

適度的運動能增加骨密度與平衡感。（示意圖／Unsplash圖片）

如何預防跌倒？

常言道「及早預防勝於治療」，劉博仁提出3大建議守護「健康餘命」。第一，「環境除雷」，可在浴室加裝防滑墊、走道保持空曠、光線要充足。第二，「鍛鍊下半身」，適度的負重訓練（如深蹲、快走）能增加骨密度與平衡感。第三，「營養補給」，補充足夠的蛋白質、鈣、維生素D3，維持骨骼與肌肉的質量。

劉博仁強調，「意外往往發生在最放鬆的瞬間」，平日要多提醒自己及身邊長輩，「慢一點，更安全」，好好珍惜珍貴的生命。



髖部骨折長者在3個月內死亡風險顯著較高

另外，根據發表於醫學權威期刊《內科學年刊》（Annals of Internal Medicine）的薈萃分析研究，髖部骨折長者在事發後首3個月內，死亡風險顯著高於未骨折之同齡健康組別5至8倍，其中男性骨折後的死亡率尤其高於女性。這並非單純骨骼癒合問題，而是骨折後長期臥床引發嚴重的次發性全身併發症，據PubMed醫學文獻庫的臨床死因追蹤統計，髖部骨折長者最主要的致命死因為吸入性肺炎（佔19.4%）及循環系統心血管疾病（佔16%），長期臥床更極易誘發深層靜脈血栓與頑固性褥瘡感染，形成奪走自理能力的連鎖骨牌效應。

（facebook專頁「劉博仁營養功能醫學專家」）